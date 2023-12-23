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رفع أسعار التبغ ومخالفات في بيع المخزون

12/23/2023 11:12:21 PM
(MENAFN- Al Watan) زادت نقاط بيع التبغ، بدءا من أمس، أسعار التبغ بين ريال وريالين، بينما لجأت بعض المحلات منذ أول من أمس إلى فرض مخالفات تمثلت في الاحتفاظ بالمخزون وعرضه بالتسعيرة الجديدة.
عدد من المحلات ذكرت أن الأسعار الجديدة مفروضة من قِبل الموزعين دون إبداء أسباب أكثر وضوحا، لافتةً إلى أن التسعيرة الجديدة أُبلغت للمحلات منذ يوم تقريبا.
وقبل تطبيق التسعيرة الجديدة، اعتذرت عدد من المحلات من البيع بحجة نفاد المخزون لديها، لتبدأ فور دخول اليوم الجديد في البيع بالتسعيرة الجديدة، في خطوة الهدف منها على ما يبدو جني ما يمكن من عوائد مالية لفارق السعر، وهو المشهد الذي حدث في مارس 2016، حيث عمد العديد من التجار إالى سحب كميات من المخزون لحين فرض الأسعار الجديدة التي وصلت إلى 20 ريالا لبعض أنواع التبغ.
وتعد هذه الزيادة الثانية، حيث جرى في مارس 2016 رفع أسعار التبغ ومشتقاته 100%، وذلك بتعديل الرسم النوعي أو الرسم القيمي أيهما أعلى، تماشيا مع اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي، وهي الزيادة التي تعادل ضعف الحد الأدنى للاستيفاء المطبق حاليا على جميع أصناف التبغ ومشتقاته.

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