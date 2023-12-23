رفع أسعار التبغ ومخالفات في بيع المخزون

(MENAFN
- Al Watan) زادت نقاط بيع التبغ، بدءا من أمس، أسعار التبغ بين ريال وريالين، بينما لجأت بعض المحلات منذ أول من أمس إلى فرض مخالفات تمثلت في الاحتفاظ بالمخزون وعرضه بالتسعيرة الجديدة.
عدد من المحلات ذكرت أن الأسعار الجديدة مفروضة من قِبل الموزعين دون إبداء أسباب أكثر وضوحا، لافتةً إلى أن التسعيرة الجديدة أُبلغت للمحلات منذ يوم تقريبا.
وقبل تطبيق التسعيرة الجديدة، اعتذرت عدد من المحلات من البيع بحجة نفاد المخزون لديها، لتبدأ فور دخول اليوم الجديد في البيع بالتسعيرة الجديدة، في خطوة الهدف منها على ما يبدو جني ما يمكن من عوائد مالية لفارق السعر، وهو المشهد الذي حدث في مارس 2016، حيث عمد العديد من التجار إالى سحب كميات من المخزون لحين فرض الأسعار الجديدة التي وصلت إلى 20 ريالا لبعض أنواع التبغ.
وتعد هذه الزيادة الثانية، حيث جرى في مارس 2016 رفع أسعار التبغ ومشتقاته 100%، وذلك بتعديل الرسم النوعي أو الرسم القيمي أيهما أعلى، تماشيا مع اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي، وهي الزيادة التي تعادل ضعف الحد الأدنى للاستيفاء المطبق حاليا على جميع أصناف التبغ ومشتقاته.
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