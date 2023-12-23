Sunday, 24 December 2023 08:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دورة لتأهيل المحللين العقاريين

12/23/2023 11:12:21 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنتْ الهيئةُ العامة للعقار بدء المعهد العقاري السعودي لاستقبال طلبات التسجيل في البرنامج التدريبي للحصول على رخصة ((فال)) للاستشارات العقارية، ورخصة ((فال)) للتحليلات العقارية.
وأوضحت الهيئة أن طلبات الترشيح في البرنامج ستستمر خمسة أيام عن طريق الموقع الرسمي للمعهد، إذ يُعد اجتياز البرنامج التدريبي شرطًا لممارسة نشاط الاستشارات أو التحليلات العقارية، سواءً للأفراد أو المُنشآت، بعد أنْ بدأ نفاذ اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية، ونشرها في الجريدة الرسمية.
وبينت أنَّ كلا النشاطين: الاستشارات والتحليلات العقارية يُعدَّان من الخدمات العقارية التي شملهما نظام الوساطة العقارية الذي بدأ تطبيق العمل به يوليو الماضي، والذي شمل تنظيم ممارسة نشاط التوسط في إتمام الصفقات العقارية بين أطرافها، بالإضافة إلى أنشطة الخدمات العقارية التي تشمل: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية، والتي تُمارس حصرا عن طريق مقدمي الخدمات المُرخصين والمؤهلين من المنشآت والأفراد.
وأكدتْ الهيئة أنَّ الفرق بين الاستشارات والتحليلات هو وسيلة تقديمها، حيث عرَّفت اللائحة التنظيمية الاستشارات والتحليلات العقارية بأنها: التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري. غير أنَّ الاستشارات العقارية هي التي يتم تقديمها للمستفيد كتابةً، ويلزم مقدمها بإبرام عقد بينه وبين المستفيد، بينما يتم تقديم التحليلات العقارية منشورةً عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها مثل أنشطة الاتصال الجماهيري.

MENAFN23122023000089011017ID1107652196

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث