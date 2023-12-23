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مجلس الأمن يتبنى المساعدات ويتجاهل العدوان

12/23/2023 11:12:21 PM
(MENAFN- Al Watan) خيب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مجددا طلبات الدول بالوقف الفوري للقتال وإطلاق النار لحماية المدنيين في غزة، حيث تبنى المجلس قرارا مخففا يدعو إلى الإسراع الفوري في تسليم المساعدات للمدنيين الجائعين واليائسين في غزة ولكن دون النداء الأصلي بـ((الوقف العاجل للأعمال العدائية)) بين إسرائيل وحماس.
وجاء التصويت الذي تأخر طويلا في المجلس المؤلف من 15 عضوا بأغلبية 13 صوتا مقابل صفر وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت. وتجنب امتناع الولايات المتحدة عن التصويت باستخدام حق النقض للمرة الثالثة ضد قرار بشأن غزة.
ليس كافيا
وعد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن جاء متأخرًا ودعا خلاله إلى هدنة وممرات إنسانية ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، وأنه ما زال بعيدًا عن المطلوب تحقيقه وهو وقف إطلاق نار كامل في القطاع.
وقال في بيان: ((إن القرار هو محاولة لمنع مجاعة في القطاع، وإنقاذ البشر خاصة النساء والأطفال، من وضع كارثي، إلا أنه ليس كافيًا لوقف آلة الاعتداء الإسرائيلية، خاصة أنه لا يتضمن وقفًا لإطلاق النار)).
وأشار إلى أن القرار جاء بعد مماطلة وتسويف نزولًا على رغبة إسرائيل، مشددًا على أن المطلوب ليس فقط إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع وإنما بالأساس حماية المدنيين من القصف المُستمر، وتحقيق وقف مُستدام لإطلاق النار، والبدء مباشرة في عملية إغاثية كبرى تشمل مئات الآلاف الذين صاروا يفتقدون للحد الأدنى من المقومات الضرورية للحياة.
إجراءات جزئية
وأوضح أبو الغيط أن كل خطوة لتخفيف معاناة المدنيين في غزة هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن معالجة الكارثة الإنسانية لا تكون بإجراءات جزئية، أو مسكنات لامتصاص غضب الرأي العام العالمي على ما يجري في غزة، مشددًا على أن رفض الوقف الفوري لإطلاق النار هو رخصة للقتل، وأن المساعي العربية لن تتوقف من أجل الوصول إلى إنهاء الحرب.
وطالب الأمين العام للجامعة العربية الولايات المتحدة بأن تُعيد قراءة الموقف وتتخذ القرار الصحيح من الناحيتين الإنسانية والسياسية بدلًا من الانسياق وراء رغبة اليمين الإسرائيلي المتطرف في إنزال عقاب جماعي وانتقام شامل من 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة.
السلوك المخزي
وجاء التصويت مباشرة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد تعديل روسي كان من شأنه إعادة الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية على الفور. وجاء التصويت بأغلبية 10 دول مؤيدة، مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع أربع دول عن التصويت.
ووصف سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا القرار بأنه ((بلا تأثير على الإطلاق)) واتهم الولايات المتحدة بـ((السلوك المخزي والساخر وغير المسؤول)) واللجوء إلى تكتيكات ((الضغط الصارخ والابتزاز ولي الأسلحة)).
وقال إن القرار ((سيمنح القوات المسلحة الإسرائيلية حرية الحركة الكاملة لتطهير قطاع غزة)). وقال إن روسيا كانت ستستخدم حق النقض (الفيتو) لولا دعم عدد من الدول العربية له.
وهكذا تم تجريد القرار من بنده الرئيسي بشكل صارخ، وهو الدعوة إلى ((الوقف العاجل للأعمال العدائية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، واتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف مستدام للأعمال العدائية)).
75 يوما
وقال السفير رياض منصور، المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن استغرق 75 يوما ((لينطق أخيرا عبارة وقف الأعمال العدائية))، مؤكدا أن الفلسطينيين والدول العربية يؤيدون التعديل الروسي.
وقال منصور إن ((هذا القرار يعد خطوة في الاتجاه الصحيح)) لما يتضمنه من بنود إنسانية مهمة. ((يجب أن يتم تنفيذه ويجب أن يكون مصحوبًا بضغوط هائلة من أجل وقف فوري لإطلاق النار)).
المساعدات الإنسانية
وألغى القرار طلبًا سابقًا للأمم المتحدة ((بمراقبة حصرية لجميع شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة المقدمة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية)) من قبل أطراف خارجية للتأكد من طبيعتها الإنسانية.
واستبدلت طلبًا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتعيين منسق لمراقبة شحنات الإغاثة إلى غزة التي لا تأتي من طرفي الصراع – إسرائيل وحماس – للتحقق من أنها سلع إنسانية. ويطلب من المنسق إنشاء ((آلية)) لتسريع تسليم المساعدات ويطالب إسرائيل وحماس بالتعاون مع المنسق.
وقال ميلر إن ((المساعدات الإنسانية تتدفق إلى غزة كل يوم)) وإن إسرائيل مستعدة لزيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع، والعائق الوحيد هو ((قدرة الأمم المتحدة على قبولها)). وشدد على أن ((أي تعزيز لمراقبة المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة لا يمكن أن يتم على حساب التفتيشات الأمنية التي تجريها إسرائيل)).
ورد غوتيريش في مؤتمر صحفي بأنه من الخطأ قياس فعالية العملية الإنسانية في غزة بعدد الشاحنات.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة: ((المشكلة الحقيقية هي أن الطريقة التي تدير بها إسرائيل هذا الهجوم تخلق عقبات هائلة أمام توزيع المساعدات الإنسانية داخل

وفقا لتقرير صدر عن 23 وكالة تابعة للأمم المتحدة ووكالات إنسانية فإن:
سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة يعانون من أزمة غذائية أو أسوأ
كما أن 576.600 شخص في مستوى مجاعة ((كارثي))
ومع انقطاع الإمدادات عن غزة باستثناء القليل،%90 من السكان يعيشون بانتظام دون طعام لمدة يوم كامل
وقال جوتيريش إن 4 من كل 5 من الأشخاص الأكثر جوعًا في العالم هم في غزة وقتل أكثر من 20 ألف فلسطيني منذ بدء الحرب.
قرار مجلس الأمن:
إن قرارات مجلس الأمن مهمة لأنها ملزمة قانونًا
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن في 18 أكتوبر لإدانة جميع أعمال العنف ضد المدنيين في الحرب بين إسرائيل وحماس في الثامن من ديسمبر
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار ثانٍ للمجلس، أيده جميع أعضاء المجلس الآخرين تقريبًا وعشرات الدول الأخرى، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية .

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