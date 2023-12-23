((DTS)) للحلول الرقمية تستهدف التوسع فى دول الخليج خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة حلول التحول الرقمى“DTS” التابعة لبنك الإسكان والتعمير، التوسع خارج مصر وخاصة فى دول الخليج خلال الفترة المقبلة، حيث تستهدف سوقى السعودية والكويت على رأس التوسعات.
وقال يحيى جاد مسؤول خدمة ما قبل البيع لتطبيقات التمويل متناهى الصغر بشركة“DTS”، إنها تقدم خدماتها للشركات التى ليس لديها بنية تحتية ولا تحتاج لنظام الشركة بالكامل، حيث يمكنها استخدام منصة“DTS” كوسيلة دفع.
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وأضاف جاد لـ((البورصة))، أن الشركة تستهدف زيادة نشاط التسويق خلال الفترة الحالية، حيث كان التركيز الأكبر على تنويع الخدمات التى تقدمها للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن الشركة تدرس زيادة رأسمالها المدفوع إلى 100 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الشركة حالياً لديها تعاقدات لتقديم خدمات التكنولوجيا المالية وحلول التحول الرقمى مع 6 بنوك مصرية منها التجارى وفا بنك، وقطر الوطنى الأهلى.
وتقدم الشركة خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات فى السوق المحلية، وتعمل على تصميم وتطوير البرامج الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما تعمل على توريد تركيب وتشغيل البرامج الفنية لهذه الشركات، مع تقديم الدعم الفنى للبيئة التكنولوجية وإدارة المشروعات، وتقديم الاستشارات فى مجالات“RFP” للجهات التى تتجه لإقامة مشاريع جديدة.
وتقوم الشركة بإنتاج أنظمة التمويل للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، ونظام الحفظ الإلكترونى، ونظام الشئون القانونية، بالإضافة إلى نظام إدارة التبرعات.
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