((DTS)) للحلول الرقمية تستهدف التوسع فى دول الخليج خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة حلول التحول الرقمى“DTS” التابعة لبنك الإسكان والتعمير، التوسع خارج مصر وخاصة فى دول الخليج خلال الفترة المقبلة، حيث تستهدف سوقى السعودية والكويت على رأس التوسعات.

وقال يحيى جاد مسؤول خدمة ما قبل البيع لتطبيقات التمويل متناهى الصغر بشركة“DTS”، إنها تقدم خدماتها للشركات التى ليس لديها بنية تحتية ولا تحتاج لنظام الشركة بالكامل، حيث يمكنها استخدام منصة“DTS” كوسيلة دفع.

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وأضاف جاد لـ((البورصة))، أن الشركة تستهدف زيادة نشاط التسويق خلال الفترة الحالية، حيث كان التركيز الأكبر على تنويع الخدمات التى تقدمها للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح أن الشركة تدرس زيادة رأسمالها المدفوع إلى 100 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الشركة حالياً لديها تعاقدات لتقديم خدمات التكنولوجيا المالية وحلول التحول الرقمى مع 6 بنوك مصرية منها التجارى وفا بنك، وقطر الوطنى الأهلى.

وتقدم الشركة خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات فى السوق المحلية، وتعمل على تصميم وتطوير البرامج الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما تعمل على توريد تركيب وتشغيل البرامج الفنية لهذه الشركات، مع تقديم الدعم الفنى للبيئة التكنولوجية وإدارة المشروعات، وتقديم الاستشارات فى مجالات“RFP” للجهات التى تتجه لإقامة مشاريع جديدة.

وتقوم الشركة بإنتاج أنظمة التمويل للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، ونظام الحفظ الإلكترونى، ونظام الشئون القانونية، بالإضافة إلى نظام إدارة التبرعات.