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مستثمر صينى يسعى للاستحواذ على 30% من الدلتا للصلب

12/23/2023 11:12:10 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يسعى مستثمر صينى يعمل فى قطاع الصناعات المعدنية للاستحواذ على حصة تصل إلى 30% من شركة الدلتا للصلب مقابل ضخ استثمارات تتراوح بين 200 و300 مليون جنيه.

وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن وزارة قطاع الأعمال العام تسعى للحصول على تمويل دولارى مقابل بيع حصة أقلية تصل إلى 40% من الشركة، وحتى الآن لم يتم الاتفاق بشكل نهائى مع المستثمر.

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وأضافت المصادر، أن الغرض من توفير التمويلات الدولارية هو استكمال خطة التطوير التى تنفذ بشركة الدلتا للصلب.

ونفذت وزارة قطاع الأعمال العام أعمال تطوير لمصنع الشركة بتكلفة بلغت 45 مليون دولار، بهدف إحلال المصنع القديم لحديد التسليح الذى ينتج نحو 46 ألف طن، بمصنع جديد بطاقة إجمالية 500 ألف طن بليت سنويًا على مرحلتين.

ويجرى العمل بالمرحلة الثانية من التطوير لزيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 250 ألف طن، وتم اختيار شركة جيمكو الهولندية، من خلال مناقصة عامة لتنفيذ مشروع إنشاء المسبك.

وفى وقت سابق أبدت شركة الجيوشى للصلب ومجموعة حديد الجارحى اهتمامها بالاستحواذ على الشركة الحكومية.

وقالت مصادر فى تصريح سابق لـ”البورصة”، إن الحكومة تدرس طرح شركة“الدلتا للصلب” وعينت مستشارًا لدراسة السيناريوهات المتاحة، والتى تشمل طرح الشركة ككل، أو حصة منها فى ظل كونها مورد للبليت – المادة الخام للحديد، إلى بقية شركات الحديد الأخرى التى لا تمتلك مصانع الدورة المتكاملة.

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