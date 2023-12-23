مستثمر صينى يسعى للاستحواذ على 30% من الدلتا للصلب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يسعى مستثمر صينى يعمل فى قطاع الصناعات المعدنية للاستحواذ على حصة تصل إلى 30% من شركة الدلتا للصلب مقابل ضخ استثمارات تتراوح بين 200 و300 مليون جنيه.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن وزارة قطاع الأعمال العام تسعى للحصول على تمويل دولارى مقابل بيع حصة أقلية تصل إلى 40% من الشركة، وحتى الآن لم يتم الاتفاق بشكل نهائى مع المستثمر.
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وأضافت المصادر، أن الغرض من توفير التمويلات الدولارية هو استكمال خطة التطوير التى تنفذ بشركة الدلتا للصلب.
ونفذت وزارة قطاع الأعمال العام أعمال تطوير لمصنع الشركة بتكلفة بلغت 45 مليون دولار، بهدف إحلال المصنع القديم لحديد التسليح الذى ينتج نحو 46 ألف طن، بمصنع جديد بطاقة إجمالية 500 ألف طن بليت سنويًا على مرحلتين.
ويجرى العمل بالمرحلة الثانية من التطوير لزيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 250 ألف طن، وتم اختيار شركة جيمكو الهولندية، من خلال مناقصة عامة لتنفيذ مشروع إنشاء المسبك.
وفى وقت سابق أبدت شركة الجيوشى للصلب ومجموعة حديد الجارحى اهتمامها بالاستحواذ على الشركة الحكومية.
وقالت مصادر فى تصريح سابق لـ”البورصة”، إن الحكومة تدرس طرح شركة“الدلتا للصلب” وعينت مستشارًا لدراسة السيناريوهات المتاحة، والتى تشمل طرح الشركة ككل، أو حصة منها فى ظل كونها مورد للبليت – المادة الخام للحديد، إلى بقية شركات الحديد الأخرى التى لا تمتلك مصانع الدورة المتكاملة.
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