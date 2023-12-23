((كاتاليست كابيتال)) تسعى للاستحواذ على حصة بشركة أدوية بـ120 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط شركة“كاتاليست كابيتال مصر” من خلال صندوقها التابع“سى سى إيه” للاستحواذ على حصة أقلية مؤثرة فى شركة أدوية عاملة فى السوق المصرية.

وقال عبد العزيز عبد النبى الرئيس التنفيذى لشركة كاتاليست بارتنرز، إن الشركة تخطط لإتمام صفقة الاستحواذ على حصة بشركة أدوية منتصف الشهر المقبل بقيمة تصل إلى 120 مليون جنيه.

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وأضاف عبد النبى لـ((البورصة))، أن الشركة كانت تأمل فى إغلاق العملية قبل نهاية العام الجارى، ولكن مع دخول موسم الإجازات قد تمتد لمنتصف الشهر المقبل.

واستثمر صندوق ((سى سى إيه)) التابع لشركة كاتاليست كابيتال مصر، أول صندوق استثمار مؤثر بمصر والشرق الأوسط بالشراكة مع برنامج التطوير للأمم المتحدة بمصر، مبلغ 100 مليون جنيه فى شركة الإسكندرية للتطوير الصناعى“إيه إى دى”.

ويعد الصندوق أول صندوق استثمار مؤثر بمصر والشرق الأوسط، حيث يلتزم بإحداث تغيير إيجابى وترويج الأهداف المستدامة للأمم المتحدة من خلال استثماراته.

وتركز شركة الإسكندرية للتطوير الصناعى من خلال عملها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تطوير مصانع بنظام تسليم المفتاح لاستقطاب المستثمرين الأجانب.

ومنحت الصفقة“كاتاليست“ شراكة مع“أليكس استيل” وهى صاحبة الأغلبية فى شركة“إيه إى دى”، ويعزز هذا التعاون إنشاء منصة لجذب الاستثمارات الدولية وخلق فرص عمل.