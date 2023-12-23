((كاتاليست كابيتال)) تسعى للاستحواذ على حصة بشركة أدوية بـ120 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تخطط شركة“كاتاليست كابيتال مصر” من خلال صندوقها التابع“سى سى إيه” للاستحواذ على حصة أقلية مؤثرة فى شركة أدوية عاملة فى السوق المصرية.
وقال عبد العزيز عبد النبى الرئيس التنفيذى لشركة كاتاليست بارتنرز، إن الشركة تخطط لإتمام صفقة الاستحواذ على حصة بشركة أدوية منتصف الشهر المقبل بقيمة تصل إلى 120 مليون جنيه.
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وأضاف عبد النبى لـ((البورصة))، أن الشركة كانت تأمل فى إغلاق العملية قبل نهاية العام الجارى، ولكن مع دخول موسم الإجازات قد تمتد لمنتصف الشهر المقبل.
واستثمر صندوق ((سى سى إيه)) التابع لشركة كاتاليست كابيتال مصر، أول صندوق استثمار مؤثر بمصر والشرق الأوسط بالشراكة مع برنامج التطوير للأمم المتحدة بمصر، مبلغ 100 مليون جنيه فى شركة الإسكندرية للتطوير الصناعى“إيه إى دى”.
ويعد الصندوق أول صندوق استثمار مؤثر بمصر والشرق الأوسط، حيث يلتزم بإحداث تغيير إيجابى وترويج الأهداف المستدامة للأمم المتحدة من خلال استثماراته.
وتركز شركة الإسكندرية للتطوير الصناعى من خلال عملها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تطوير مصانع بنظام تسليم المفتاح لاستقطاب المستثمرين الأجانب.
ومنحت الصفقة“كاتاليست“ شراكة مع“أليكس استيل” وهى صاحبة الأغلبية فى شركة“إيه إى دى”، ويعزز هذا التعاون إنشاء منصة لجذب الاستثمارات الدولية وخلق فرص عمل.
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