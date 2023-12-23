Sunday, 24 December 2023 08:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((كاتاليست كابيتال)) تسعى للاستحواذ على حصة بشركة أدوية بـ120 مليون جنيه

12/23/2023 11:12:10 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تخطط شركة“كاتاليست كابيتال مصر” من خلال صندوقها التابع“سى سى إيه” للاستحواذ على حصة أقلية مؤثرة فى شركة أدوية عاملة فى السوق المصرية.

وقال عبد العزيز عبد النبى الرئيس التنفيذى لشركة كاتاليست بارتنرز، إن الشركة تخطط لإتمام صفقة الاستحواذ على حصة بشركة أدوية منتصف الشهر المقبل بقيمة تصل إلى 120 مليون جنيه.

موضوعات متعلقة “التموين” تتلقى 9 عروض من السلاسل التجارية لإدارة 17 منفذا ((نيسان إيجيبت)) تطرح سيارة كهربائية بتكنولوجيا ((e – power)) خلال 2024 توصيات“السوشيال” تكبد صغار المستثمرين خسائر فادحة في البورصة

وأضاف عبد النبى لـ((البورصة))، أن الشركة كانت تأمل فى إغلاق العملية قبل نهاية العام الجارى، ولكن مع دخول موسم الإجازات قد تمتد لمنتصف الشهر المقبل.

واستثمر صندوق ((سى سى إيه)) التابع لشركة كاتاليست كابيتال مصر، أول صندوق استثمار مؤثر بمصر والشرق الأوسط بالشراكة مع برنامج التطوير للأمم المتحدة بمصر، مبلغ 100 مليون جنيه فى شركة الإسكندرية للتطوير الصناعى“إيه إى دى”.

ويعد الصندوق أول صندوق استثمار مؤثر بمصر والشرق الأوسط، حيث يلتزم بإحداث تغيير إيجابى وترويج الأهداف المستدامة للأمم المتحدة من خلال استثماراته.

وتركز شركة الإسكندرية للتطوير الصناعى من خلال عملها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تطوير مصانع بنظام تسليم المفتاح لاستقطاب المستثمرين الأجانب.

ومنحت الصفقة“كاتاليست“ شراكة مع“أليكس استيل” وهى صاحبة الأغلبية فى شركة“إيه إى دى”، ويعزز هذا التعاون إنشاء منصة لجذب الاستثمارات الدولية وخلق فرص عمل.

MENAFN23122023000202011048ID1107652192

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث