التموين تتلقى 9 عروض من السلاسل التجارية لإدارة 17 منفذا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تلقى جهاز تنمية التجارة الداخلية 9 عروض من سلاسل التجزئة لإدارة وتشغيل 17 منفذا تابعة لشركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
العروض جاءت ضمن المرحلة الأولى من طرح المنافذ لإدارتها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص، والذى أعلن عنه جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين.
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وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ”البورصة”، إن الجهاز طرح 26 منفذا ضمن المرحلة الأولى فى شهر أكتوبر الماضى، وتلقى طلبات من العديد من السلاسل التجارية للحصول على17 منفذا منها فى مواقع متميزة.
وأضاف المصدر، أن الجهاز تلقى عروضا من قبل سلاسل تجارية متعددة تشمل“كارفور” و”مجموعة منصور للتجزئة” و”كازيون” و”الفار” و”اللولو ماركت”.
وأوضح أن الجهاز يدرس تلك العروض حالياً، وأنه لن يتم البدء فى المرحلة الثانية من الطرح إلا بعد إنهاء كافة التعاقدات الخاصة بالمرحلة الأولى.
وقال إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن هناك نحو 9 عروض فى الوقت الحالى يتم دراستها من سلاسل متعددة وسيتم البت فيها قريبا، مشيرا إلى أن العقود ستكون للإدارة والتشغيل بنظام حق الانتفاع لمدة 12 عاما.
وأضاف عشماوى لـ”البورصة”، أن طرح بعض المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لإدارتها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص يأتى ضمن خطة الدولة للتخارج من قطاع التجزئة.
وأوضح عشماوى، أن هناك ما يقرب من 1000 منفذ تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مشسرا إلى أن هناك توجهاً لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات سابقة، إنه تم عرض عدد من المجمعات الاستهلاكية للشراكة مع القطاع الخاص، فى إطار التوجه نحو تشغيل وتطوير الأصول التابعة لوزارة التموين.
وأوضح المصيلحى، أن هذه الشراكة تأتى فى ضوء التوجه الذى تتبناه الدولة بشأن توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، لما له من خبرات وقدرة على تحقيق المزيد من الإيرادات والعوائد، فضلًا عن قدرته على تقديم منتجات ذات جودة مرتفعة.
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