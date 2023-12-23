التموين تتلقى 9 عروض من السلاسل التجارية لإدارة 17 منفذا

MENAFN - Al-Borsa News) تلقى جهاز تنمية التجارة الداخلية 9 عروض من سلاسل التجزئة لإدارة وتشغيل 17 منفذا تابعة لشركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

العروض جاءت ضمن المرحلة الأولى من طرح المنافذ لإدارتها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص، والذى أعلن عنه جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين.

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وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ”البورصة”، إن الجهاز طرح 26 منفذا ضمن المرحلة الأولى فى شهر أكتوبر الماضى، وتلقى طلبات من العديد من السلاسل التجارية للحصول على17 منفذا منها فى مواقع متميزة.

وأضاف المصدر، أن الجهاز تلقى عروضا من قبل سلاسل تجارية متعددة تشمل“كارفور” و”مجموعة منصور للتجزئة” و”كازيون” و”الفار” و”اللولو ماركت”.

وأوضح أن الجهاز يدرس تلك العروض حالياً، وأنه لن يتم البدء فى المرحلة الثانية من الطرح إلا بعد إنهاء كافة التعاقدات الخاصة بالمرحلة الأولى.

وقال إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن هناك نحو 9 عروض فى الوقت الحالى يتم دراستها من سلاسل متعددة وسيتم البت فيها قريبا، مشيرا إلى أن العقود ستكون للإدارة والتشغيل بنظام حق الانتفاع لمدة 12 عاما.

وأضاف عشماوى لـ”البورصة”، أن طرح بعض المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لإدارتها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص يأتى ضمن خطة الدولة للتخارج من قطاع التجزئة.

وأوضح عشماوى، أن هناك ما يقرب من 1000 منفذ تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مشسرا إلى أن هناك توجهاً لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات سابقة، إنه تم عرض عدد من المجمعات الاستهلاكية للشراكة مع القطاع الخاص، فى إطار التوجه نحو تشغيل وتطوير الأصول التابعة لوزارة التموين.

وأوضح المصيلحى، أن هذه الشراكة تأتى فى ضوء التوجه الذى تتبناه الدولة بشأن توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، لما له من خبرات وقدرة على تحقيق المزيد من الإيرادات والعوائد، فضلًا عن قدرته على تقديم منتجات ذات جودة مرتفعة.