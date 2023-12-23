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دبي تستقبل 13 9 مليون سائح في أول 10 أشهر من 2023

12/23/2023 11:01:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن استقطاب الإمارة نحو 13.9 مليون زائر دولي في الفترة بين يناير وأكتوبر 2023، مقارنة بـ 11.4 مليون زائر دولي، استقبلتهم المدينة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 22%.
وترتفع الأرقام المسجلة خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الحالي بنسبة 3% عن مستويات نفس الفترة من العام 2019 قبل جائحة «كوفيد-19»، والتي سجلت 13.5 مليون زائر.
وذكرت مؤسسة أس.تي.آر، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية، في تقريرها المحدث لرصد توجهات أداء الفنادق حول العالم أن دبي حلت بالمركز الرابع عالميا من حيث نسبة الإشغال، بعد وجهات عالمية أخرى مثل نيويورك ولندن، وجاءت دبي وبفارق ضئيل لم يتجاوز 0.01% عن باريس التي حلت في المركز الثالث.
وسجل قطاع الفنادق في دبي نهاية أكتوبر الماضي نموا بأكثر من 149 ألف غرفة في 818 منشأة فندقية، بالمقارنة مع نحو 122.1 ألف غرفة في 724 منشأة فندقية خلال الفترة ذاتها من عام 2019.

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