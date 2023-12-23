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روسيا تخفض صادراتها النفطية المنقولة بحرا 200 ألف برميل يوميا في يناير 2024

12/23/2023 11:01:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت ثلاثة مصادر مطلعة بقطاع النفط لـ «رويترز» إن روسيا تعتزم خفض صادرات النفط من موانئها البحرية في يناير بما يتراوح بين 100 ألف و200 ألف برميل يوميا عن مستويات ديسمبر وسط زيادة في إنتاج مصافيها.
وأضاف أحد المصادر «جدول التصدير للربع الأول من عام 2024 أقل منه في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر».
وجدول التصدير الفصلي عبارة عن خطة تصدير مدتها ثلاثة أشهر لشركات النفط الروسية يتم إصدارها قبل الربع الجديد مما يسمح لها بالتخطيط للإمدادات عبر نظام شركة ترانسنفت التي تحتكر تشغيل خطوط أنابيب النفط في البلاد.
وقال فيكتور كاتونا كبير محللي سوق النفط لدى كبلر للاستشارات «نقدر متوسط ​​صادرات روسيا النفطية المنقولة بحرا عند 3.5 ملايين برميل يوميا حتى الآن في ديسمبر، ونتوقع أن تنخفض في يناير بسبب زيادة عمليات التكرير».
وزادت قدرة التكرير النفطية الأولية غير المستغلة في روسيا لشهر ديسمبر ثلاثة أمثال تقريبا عن خطط سابقة إلى 2.098 مليون طن متري بعد أن راجعت بعض المصافي خطط الصيانة الخاصة بها.
وأضاف كاتونا «بلغ متوسط ​​إنتاج مصافي النفط في روسيا 5.5 ملايين برميل يوميا في أكتوبر، وارتفع الأسبوع الماضي إلى 5.7 ملايين برميل يوميا».
وتتوقع المصادر الثلاثة أن تنخفض تحميلات النفط بشكل رئيسي في موانئ غرب روسيا، بريمورسك وأوست-لوجا ونوفوروسيسك، حيث يكون تبادل الإمدادات مع المصافي يسيرا من الناحية الفنية.
وقد تكون صادرات ديسمبر من هذه الموانئ أعلى من المخطط لها عند 1.9 مليون برميل يوميا بسبب تعطل تحميل بعض الشحنات من البحر الأسود في نوفمبر بسبب عاصفة.
وتعهدت روسيا بموجب اتفاق لأوپيك+ بتعميق التخفيضات الطوعية لصادرات النفط ومنتجاته خلال الربع الأول من عام 2024 بما يتراوح بين 200 ألف برميل يوميا و500 ألف برميل يوميا.
ويتم حساب التخفيض على أساس متوسط ​​مستوى الصادرات الروسية لمايو ويونيو 2023. ووفقا لنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بدأت روسيا بالفعل في خفض الإمدادات في ديسمبر الجاري.

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