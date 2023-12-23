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حصة الدولار من احتياطيات البنوك المركزية تتراجع إلى 59 2% في الربع الثالث

12/23/2023 11:01:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي، أن حصة الدولار الأميركي من احتياطيات البنوك المركزية العالمية انخفضت خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل زيادة حصة الين الياباني منها. واستحوذ الدولار الأميركي على 59.2% من احتياطيات النقد الأجنبي المخصصة عالميا خلال الشهور الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي، متراجعا عن 59.4% المعدلة في الشهور الثلاثة السابقة.
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي لقوام عملات الاحتياطي الرسمي من النقد الأجنبي أو (COFER)، تعد هذه النسبة الأدنى منذ الربع الأخير من السنة الماضية، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبيرغ».
وساعد تفوق الدولار الأميركي الولايات المتحدة الأميركية على السيطرة على تكاليف التمويل وإدارة عجز الميزانية، إذ ضخ الشركاء التجاريون دولاراتهم في السندات الحكومية الأميركية. ويدعم ذلك أيضا الشركات الأميركية لأن الاستخدام الواسع للدولار الأميركي في التجارة العالمية - على غرار النفط والسلع الأساسية - يجعل في كثير من الأحيان عمليات الاقتراض أقل تكلفة بالنسبة للشركات الأميركية متعددة الجنسيات.
وانخفضت حصة اليورو من الاحتياطيات بصورة طفيفة من 19.7% إلى 19.6%، في حين صعدت مساهمة الين الياباني من 5.3% إلى 5.5%.
ولم تتغير حصص اليوان الصيني والجنيه الاسترليني والدولار الأسترالي والكندي والفرنك السويسري بصورة كبيرة. نمت نسبة مجموعة من «العملات الأخرى» من الاحتياطات من 3.6% إلى 3.9% خلال الربع السابق.
ورغم أن الدولار الأميركي كان عادة العملة الاحتياطية المفضلة لغالبية البنوك المركزية على مستوى العالم بسبب استخدامه على نطاق واسع واستقراره في الأسواق العالمية، إلا أنه بدأ يخسر هيمنته تدريجيا منذ بداية الألفية الحالية، عندما كانت حصته تفوق 70%.

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