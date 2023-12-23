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Openai تتفاوض لجمع تمويل بتقييم يفوق 100 مليار دولار

12/23/2023 11:01:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تجري OpenAI مناقشات مبكرة لجمع تمويل بجولة جديدة بتقييم يصل إلى 100 مليار دولار أو أكثر.
ومن شأن هذه الصفقة أن تعزز من OpenAI، التي تطور ChatGPT وتجعلها واحدة من الشركات الناشئة الأعلى قيمة في العالم.
وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن المستثمرين الذين يحتمل أن يساهموا في جولة التمويل، شاركوا في المناقشات الأولية، إلا أنه لم يتم الانتهاء بعد من تفاصيل مثل شروط وتقييم وتوقيت الجولة، كما أن الخطة ما تزال عرضة للتغيير، وفق وكالة «بلومبيرغ».
في حال إتمام جولة التمويل وفق المخطط، فإنها ستجعل من شركة الذكاء الاصطناعي ثاني أعلى شركة ناشئة قيمة في الولايات المتحدة، بعد شركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك، وفقا لبيانات «سي بي إنسايتس».
ومن المقرر أن تستكمل الشركة عرض شراء منفصل في أوائل شهر يناير، والذي سيسمح للموظفين ببيع أسهم بتقييم 86 مليار دولار، حسبما أوردت «بلومبيرغ» سابقا.
وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن هذه الصفقة التي تقودها «ثرايف كابيتال»، شهدت طلبا من المستثمرين أكبر من المعروض.
ويطابق التقييم الصاروخي لشركة OpenAI جنون الذكاء الاصطناعي الذي بدأته قبل عام واحد بعد إطلاق ChatGPT، وهو برنامج دردشة قادر على تأليف جمل بشرية أصيلة وحتى الشعر استجابة لمطالبات بسيطة.
كما أجرت «أوبن إيه آي» مناقشات لجمع تمويل لمشروع شرائح جديد مع شركة «جي 42» (G42) ومقرها أبوظبي.
وناقشت الشركة الناشئة جمع ما بين 8 مليارات و10 مليارات دولار من «جي 42»، حسبما قال أحد الأشخاص، فيما من غير الواضح ما إذا كان هناك ارتباط بين مشروع الرقائق وجهود التمويل الأوسع للشركة.

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