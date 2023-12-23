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ناسداك وداو جونز يسجلان أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ 2019

12/23/2023 11:01:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية على تباين في جلسة الجمعة قبل عطلة طويلة لنهاية الأسبوع وعيد الميلاد وبعد أن استوعب المستثمرون بيانات تضخم جاءت أقل من المتوقع وعززت الرهانات على تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في العام الجديد.
وهدأت المؤشرات الثلاثة في تداولات ما بعد الظهيرة، بعد ارتفاعها في البداية على خلفية البيانات التي أظهرت أن التضخم يتراجع ويقترب من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، وسجلت المؤشرات الثلاثة مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي.
وحقق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أواخر 2017، أما بالنسبة للمؤشرين ناسداك وداو جونز، فهذه هي أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية المتتالية منذ بداية عام 2019.
وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 8.41 نقطة أو 0.18% إلى 4755.16 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 28.96 نقطة أو 0.19% إلى 14992.82 نقطة، فيما هبط المؤشر داو جونز الصناعي 13.54 نقطة أو 0.04% إلى 37395.09 نقطة عند الإغلاق.

MENAFN23122023000130011022ID1107652172

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