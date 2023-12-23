Sunday, 24 December 2023 08:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حصر إجازات العاملين في النفط شهريا

12/23/2023 11:01:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر أن شركات القطاع النفطي نبهت الموظفين إلى ضرورة الالتزام بالحد الأقصى لرصيد الإجازات السنوية، والذي يجب ألا يزيد على رصيد اجازتين سنويتين خلال العام ويسقط ما يزيد على ذلك. وفي التفاصيل، قالت المصادر إنه انطلاقا من حرص مؤسسة البترول وشركاتها على حق العاملين في التمتع بالإجازة السنوية بما لا يتعارض مع حق الشركة (صاحب العمل) في تنظيم اجازات العاملين وفق ما تقتضيه مصلحة العمل يتوجب على العاملين في القطاع النفطي الالتزام بالتعليمات التالية:
1 ـ يجب ألا يزيد رصيد اجازات العامل على رصيد إجازتين سنويتين خلال العام ويسقط ما يزيد على ذلك.
2 ـ يجب ألا يتجاوز رصيد إجازات العامل في نهاية كل شهر عن رصيد اجازتين سنويتين.
3 ـ سيتم ترصيد إجازات العاملين المستحقة عن عام 2024 شهريا. وأهابت «المؤسسة» وشركاتها بكل العاملين إلى التمتع بالرصيد الزائد حفاظا على حقوقهم.

MENAFN23122023000130011022ID1107652171

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث