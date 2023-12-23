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178 مليار دولار تبخرت من وول ستريت في 2023

12/23/2023 11:01:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) خسر البائعون على المكشوف في أسواق الأسهم الأميركية (وول ستريت) ما يقرب من 178 مليار دولار هذا العام، وهو ما يعني أن المتاجرين بأكبر من حجمهم الحقيقي يستعدون لوداع عام قاس من الخسائر.
وبحسب بيانات صادرة عن شركة S3 Partners، ونشرتها العديد من وسائل الإعلام الأميركية التي اطلعت عليها «العربية نت»، فإن الأسهم الستة الأولى التي خسر فيها هؤلاء المستثمرون أموالهم كلها جزء من مجموعة السبعة الكبار، فيما كانت شركة «ألفابيت» التي تمتلك محرك «غوغل» هي الوحيدة من بين هؤلاء السبعة التي لم تتسبب بتكبد المتاجرين على المكشوف بخسائر قاسية.
وما حدث خلال هذا العام أنه مع انتشار الضجيج حول الذكاء الاصطناعي في ربيع عام 2023، ارتفعت أسهم شركات مثل Nvidia و«ميتا» و«تيسلا» بأكثر من 100% هذا العام، لكن وفي الأسابيع الأخيرة شعر البائعون على المكشوف بالألم مع الأسهم الأخرى، حيث منذ اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأول من نوفمبر، يراهن المستثمرون بشكل متزايد على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يكتف برفع أسعار الفائدة فحسب، بل إن تخفيضات أسعار الفائدة قد تأتي في وقت أقرب مما توقعه الكثيرون في البداية.
ونقل موقع «ياهو فايننس» عن ستيف سوسنيك، كبير الاستراتيجيين في شركة «إنترأكتيف بروكرز»، قوله إنه نظرا لزيادة شهية المستثمرين للمخاطرة «فإن صفقات البيع تكون أكثر عرضة للضغط عندما تكون الأسواق في خضم ارتفاع واسع النطاق»، وهو ما حدث في السوق خلال الشهر الماضي.

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