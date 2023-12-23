Sunday, 24 December 2023 08:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إلغاء اختبارات إعلان توظيف البترول الوطنية

12/23/2023 11:01:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
تماشياً مع مرسوم وقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة مدة 3 أشهر قابلة للتجديد، قال مصدر نفطي لـ«الأنباء» إن شركة البترول الوطنية قامت بإلغاء اختبارات المتقدمين لإعلان توظيف حديثي التخرج من حملة الشهادات الجامعية للكويتيين للالتحاق بالعمل في القطاع النفطي ضمن تخصصات هندسة كيميائية وعلوم كمبيوتر وهندسة كمبيوتر وهندسة بيئية وعلوم كيمياء وذلك حتى إشعار آخر. وذكر المصدر أن إعلان التوظيف الخاص بتوظيف التخصصات الهندسية صدر في أكتوبر 2023 وانتهي في 22 أكتوبر الماضي، وتقدم إليه مئات الخريجين ممن تنطبق عليهم الشروط، ولكن صدور المرسوم أوقف عملية الاختبارات وتم إرسال رسائل نصية وإيميلات إلى المتقدمين بوقف الاختبارات حتى إشعار آخر. على الصعيد ذاته، كان هناك إعلان توظيف للكويتيين ذوي الخبرة في شركة ناقلات النفط في مجالات ضابط ملاحة وضابط هندسة بحرية ومهندس كهرباء والكترونيات بحرية وتم وقف الاختبارات في الإعلان كذلك، علما بانه تم صدور الإعلان في 26 نوفمبر الماضي.

MENAFN23122023000130011022ID1107652169

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث