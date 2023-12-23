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ميد استضافة السعودية لـ إكسبو 2030 وكأس العالم 2034 ستنعش سوق البناء الخليجي

12/23/2023 11:01:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
توقعت مجلة ميد أن يكون 2023 أفضل عام شهدته أسواق المقاولات والمشروعات في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وذلك فيما يتعلق بترسيات عقود مشاريع الإنشاء والنقل، بل إنه قد يكون العام الأفضل على الإطلاق.
وأضافت المجلة أن الأشهر القليلة الماضية من 2023، كانت حافلة بالإعلانات عن المشروعات المتعلقة بأحداث عالمية كبرى من شأنها التأثير بشكل إيجابي على أكبر أسواق البناء والإنشاءات في المنطقة لسنوات عديدة قادمة، حيث ساقت المجلة أمثلة منها تأكيد استضافة السعودية لكأس العالم لكرة القدم 2034، ثم اختيارها لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2030.
واستدلت المجلة من هذه الأحداث التي شهدتها دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي على أن استضافتها تأتي مصحوبة بعدد كبير من مشاريع البناء والإنشاءات، على غرار الاستثمارات القطرية المتعلقة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بينما أنفقت دبي مبالغ كبيرة على البنية التحتية لمعرض إكسبو 2020. وقالت المجلة: «الأهم من ذلك، أن هذه الأحداث والمناسبات، وبرغم انتشار الأوبئة على مستوى العالم، ترتبط بمواعيد نهائية غير قابلة للتغيير ويجب الالتزام بها، ما يعني أنه يجب تسليم مشاريع البناء في الوقت المحدد».
وفي حين أن الاستثمار المطلوب لدورة كأس العالم 2034 لم يتم تحديده بعد، إلا أن مصادر ذكرت أن الميزانية المقدرة لمعرض «إكسبو الرياض 2030» قد تصل إلى 7.8 مليارات دولار.
وعلى صعيد متصل، قالت المجلة إن الأداء القوي لسوق العقارات في الإمارات ساهم في دفع قطاع البناء في البلاد، وسيلعب الإنفاق على المشاريع التي تنفذها الحكومة والكيانات المرتبطة بها في العام المقبل، دورا أكبر مع بدء المناقصات للمشاريع الكبرى في الدولة.
وبالنسبة لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأربعة الأخرى، فإن الأداء في 2023 والتوقعات لعام 2024 تعتبر أكثر هدوءا، وتعلق الآمال على أنه مع استمرار النشاط في أكبر سوقين في المنطقة، فإن الأسواق الأخرى ستتبعها بمشاريع طموحة، وهناك علامات مبدئية على أن هذا قد بدأ يحدث مع استئناف العمل على المشاريع الكبرى أو انتقالها إلى مرحلة طرح المناقصات.

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