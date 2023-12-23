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زين تقدم أحدث حلولها الرقمية وتطبيقاتها الذكية في MAX TECH

12/23/2023 11:01:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حرصاً منها على المشاركة الفعالة في كبرى الفعاليات التقنية والتسويقية المميزة، تشارك زين في معرض MAX TECH التكنولوجي عبر جناحها الخاص، والذي تقدم من خلاله لعملائها ولزوار المعرض حزمة واسعة من أحدث الحلول الرقمية والتطبيقات الذكية والعروض التنافسية يوميا في قاعة 6 بأرض المعارض الدولية في مشرف حتى يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر.
وتأتي مشاركة زين في هذا الحدث التقني البارز لتعكس اهتمامها بالتواجد الفعال في أكبر الفعاليات والمهرجانـــات التقنيـــة والتسويقية على مستوى البلاد، والتي تقدم فرصة رائعة للشركات والهيئات من القطاعين العام والخاص للتواصل مع العملاء عن قرب، وتقديم الخدمات والمنتجات والعروض الحصرية لهم تحت سقف واحد.
وعبر جناحها الخاص في معرض MAX TECH، تقدم زين حزمة واسعة من المنتجات الذكية والحلول والتطبيقات الرقمية في مختلف المجالات، مثل الهواتف والأجهزة الذكية وإكسسواراتها، وألعاب الفيديو وأجهزة الكمبيوتر المتطورة وكل ما يتعلق بها، وخدمات المنزل الذكي وأجهزة إنترنت الأشياء، هذا بالإضافة إلى أحدث عروضها التنافسية والحملات التسويقية لعملاء الدفع الآجل والمسبق.
ويستضيف المعرض عددا كبيرا من الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات التكنولوجيا المختلفة، لتقدم أحدث خدماتها ومنتجاتها للزوار، مثل الاتصالات والإنترنت، والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وإكسسواراتها، وتقنيات الألعاب الإلكترونية، وكاميرات التصوير ومعداتها.
كما يشمل المعرض حلول المنازل الذكية وإنترنت الأشياء، وتقنيات الترفيه المنزلي، وبوابات الدفع الإلكتروني، وتطبيقات الأمن السيبراني، والخدمات السحابية، وحلول المتاجر الإلكترونيــة، والشبكات والبنية التحتية، والتقنيات القابلة للارتداء، وأنظمة المراقبــــة والصوتيــات، وتقنيات الواقع الافتراضي، هذا بالإضافة إلى مشاركة عدد من الوزارات والهيئات الحكومية لاستعراض تجاربها في التحول الرقمي.
كما يستقطب المعرض هواة الألعاب الإلكترونية من خلال تنظيم عدد من البطولات والمنافسات المميزة للرياضات الإلكترونية، وذلك في ست من أكبر الألعاب الإلكترونية، ويقدم جوائز نقدية قيمة للفائزين.

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