الساير وبحرة تطلقان رسميا علامتهما التجارية الجديدة كارشر

خصصت ركناً خاصاً بعلامة كارشر في معرض بحرة بمنطقة الري يعرض أحدث مجموعة متطورة من آلات التنظيف للاستخدام المهني والصناعي



أقامت شركة بحرة التجارية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الساير القابضة، حفلا افتتاحيا لإطلاق علامتها التجارية الجديدة كارشر، وهي شركة عائلية ألمانية رائدة عالميا في مجال تكنولوجيا وحلول التنظيف. وسوف يحتوي الركن الخاص بعلامة كارشر الجديدة الذي يقع في معرض بحرة في منطقة الري على أحدث مجموعة متطورة من آلات التنظيف للاستخدام المهني والصناعي.

وقد حضر حفل الافتتاح وقص الشريط كل من فيصل بدر الساير رئيس مجلس الإدارة، ومحمد ناصر الساير عضو مجلس الإدارة، وايلي اندراوس المدير العام في شركة بحرة التجارية، وجان رينود دوربين مدير التسويق في كارشر الشرق الأوسط، إلى جانب الشركاء وأعضاء فريق الخدمة والمبيعات وقطع الغيار من شركة بحرة التجارية بالإضافة إلى ممثلين عن الصحافة والإعلام.

حلول النظافة للتغلب على كل تحدٍ

تشتمل مجموعة منتجات كارشر على أجهزة التنظيف بالضغط العالي والمكانس الكهربائية وأجهزة التنظيف بالبخار ومكانس الطرق الكهربائية للبلدية ومكائن الفرك والتجفيف ومحطات غسيل المركبات ومكائن تفتيت الثلج الجاف وأنظمة الري وموزعات مياه الشرب.وقال ايلي اندراوس في هذه المناسبة: سعداء بشراكتنا مع كارشر، إحدى العلامات التجارية الرائدة عالميا في مجال أجهزة الغسيل بالضغط ومعدات التنظيف، كما سنكون ملتزمين بتقديم خدمة عملاء لا مثيل لها ودعم عملية ما بعد البيع بطريقة فريدة من نوعها باعتبار الساير بحرة ممثلا لعلامة كارشر في الكويت.كما علق جو لحود - المدير العام لشركة كارشر في الشرق الأوسط قائلا: مستمرون بتوسيع نطاق تعاوننا في الشرق الأوسط، وخاصة في الكويت حيث تعد شراكتنا مع شركة بحرة التجارية جزءا لا يتجزأ من هذا النمو الرائع، لأن فهمهم العميق للسوق الكويتية والتزامهم بتقديم حلول وخدمات استثنائية يتوافق تماما مع أهداف كارشر الشرق الأوسط، كما نتطلع معا إلى تقديم حلول التنظيف المتطورة لدينا وجعل المهام اليومية أكثر فاعلية وملائمة واستدامة للشركات والصناعات في الكويت.