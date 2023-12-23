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الوطني يشارك في تمويل المرحلة الأولى من الأفنيوز- الخبر

12/23/2023 11:01:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الوطني، ضمن تحالف يضم 4 بنوك، عن توقيع اتفاقية مع شركة شمول القابضة لتمويل المرحلة الأولى من مشروع «الأفنيوز- الخبر» بقيمة 4.35 مليارات ريال سعودي، والتي تتضمن المركز التجاري وبرجا متعدد الاستخدامات، حيث ضم تحالف البنوك المشاركة في التمويل كلا من البنك العربي الوطني والبنك السعودي الأول (المعروف سابقا بساب) وبنك الرياض، بالإضافة إلى صندوق التنمية السياحي.
وقد حضر مراسم توقيع الاتفاقية نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، ورئيس مجلس إدارة شركة شمول القابضة محمد الشايع، ورئيس مجموعة الشركات والمصرفية المؤسسية في البنك العربي الوطني لؤي الزاهر، ونائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات في بنك الرياض محمد أبو النجا، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، والرئيس الإقليمي للشركات الدولية للبنك السعودي الأول محمد المحسن.‬‬
كما حضر المراسم من البنك نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة شيخة البحر، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت سليمان المرزوق، ونائب رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات المحلية سليمان الفليج.
ويعد مشروع «الأفنيوز- الخبر» الواقع في الركن الشمالي الغربي من تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الأمير سلطان في قلب مدينة الخبر، أحد أكبر وأضخم المشاريع الريادية في المنطقة الشرقية التي ستحدث تغيرا لمفهوم التسوق والترفيه، وتعزز من قطاع السياحة في المنطقة وترتقي بخدماتها.
وتبلغ مساحة «الأفنيوز- الخبر» الإجمالية القابلة للتأجير 170 ألف متر مربع. ويضم 8 مناطق تسوق و10 صالات سينما ومساحات خاصة للترفيه، بالإضافة إلى برجين، حيث يضم البرج الأول فندقا، ويضم البرج الثاني فندقا، وقاعات مؤتمرات، بالإضافة الى مساحات مكتبية، ومواقف سيارات تتسع لأكثر من 6 آلاف مركبة.
وكانت شركة شمول القابضة قد أعلنت قبل فترة قريبة عن المقاول الرئيسي للمرحلة الأولى من المشروع، وهما شركتا الكفاح للمقاولات والأحمدية للمقاولات بقيمة عقد إجمالية بلغت 3.660 مليارات ريال سعودي.
وقد تم تأسيس شركة شمول القابضة في عام 2014 من خلال شراكة سعودية- كويتية بين 3 شركات عملاقة وهي شركة المباني ومجموعة الفوزان ومجموعة الشايع، وتستند هذه الشراكة إلى الخبرة الواسعة للشركاء في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.
جدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني يحتفظ بموقعه الريادي كونه البنك الرئيسي لتمويل الصفقات والمشروعات الكبرى في الكويت والمنطقة، وذلك بفضل قوة ميزانيته العمومية والخبرات الطويلة التي يمتلكها إضافة إلى العلاقات الاستثنائية والمستدامة مع عملائه على الصعيدين المحلي والعالمي.
كما يواصل اقتناص الفرص على الساحة المحلية والإقليمية استنادا إلى دوره التاريخي في قيادة تحالفات الصفقات الضخمة وتمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى في عدد من القطاعات ليرسخ بذلك موقعه الرائد من حيث كونه الشريك الأول لكبرى الشركات المحلية والإقليمية في تمويل خططها التوسعية.

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