الأهلي يصدر سندات مساندة للشريحة الثانية من رأس المال بـ 50 مليون دينار



عبدالله السميط: نجاح الإصدار يعد شهادة على ثقة المستثمرين العالية بقدرات «الأهلي»

حسين شحرور: الإصدار يعزز إستراتيجية نمو «ABK Capital» ويدعم أهداف البنك

فيصل صرخوه: الصفقة تعكس الثقة الكبيرة بالآفاق الاقتصادية للكويت والقطاع المصرفي علي خليل: نجاح الصفقة انعكاس للسمعة الممتازة للبنك والخبرة المهنية لمديري الاكتتاب



نجح البنك الأهلي الكويتي في إصدار سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لكفاية رأس المال بقيمة 50 مليون دينار كويتي تستحق بعد 10 سنوات وقابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإصدار إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك الأهلي الكويتي ومساعدته على المضي قدما والاستفادة من الوضع القوي للاقتصاد الكويتي.

وقد حظي الإصدار الذي شاركت في إدارته كل من شركة «ABK Capital» و«كامكو إنفست» وشركة المركز المالي الكويتي (المركز) بإقبال استثنائي تجاوز الاكتتاب فيه 2.2 مرة، وتظهر المشاركة الكبيرة الجودة العالية التي يتمتع بها الإصدار، والسمعة المميزة للبنك الأهلي الكويتي والإدارة الفعالة للإصدار من قبل مديري الإصدار المشتركين.

وتتوزع السندات على شريحتين، شريحة ذات سعر فائدة ثابت، وشريحة ذات سعر فائدة متغير تبلغ قيمة كل منهما 25 مليون دينار، وتقدم الشريحة الثابتة سعر فائدة يبلغ 6.25% سنويا، في حين تبلغ فائدة الشريحة المتغيرة 2.25% فوق سعر الخصم الذي يحدده بنك الكويت المركزي.

وقد منحت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، السندات التي تم إصدارها تصنيف (BBB) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس التصنيف الائتماني القوي الذي يتمتع به البنك الأهلي الكويتي على صعيد جودة الأصول، ونسبة التغطية القوية، والرسملة الجيدة، والسيولة الكافية، والتمويل المدعوم بقاعدة مستقرة من ودائع العملاء.

قدرات عالية

وتعليقا على نجاح الإصدار، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة عبدالله السميط: «يعد هذا الإنجاز بمنزلة شهادة على ثقة المستثمرين العالية بقدرات البنك الأهلي الكويتي، والتزامنا بالنمو المستدام والابتكار، ويسلط الضوء في الوقت نفسه على مواصلة حفاظنا على قاعدة رأسمالية قوية وتعزيز مبادراتنا الإستراتيجية، ونحن نقدر عاليا الإقبال الكبير الذي شهدناه خلال العملية، ونتطلع للاستفادة من هذه الزيادة لدفع نمونا والمساهمة في تطوير المشهد المالي الديناميكي في الكويت».

وأعرب السميط عن امتنانه لبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ومديري الإصدار المشتركين وهي شركات ABK Capital وكامكو إنفست والمركز المالي الكويتي «المركز» على دورها الفعال في إغلاق هذه العملية بنجاح.

نجاح باهر

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة د.حسين شحرور: «ABK Capital سعداء بالنجاح الباهر الذي حققه إصدار السندات المساندة ضمن الشريحة الثانية من كفاية رأس المال للبنك الاهلي الكويتي، ما يعكس ثقة السوق في الأداء الثابت الذي يتمتع به البنك، ولا شك في أن هذا الإنجاز سيعزز إستراتيجية النمو لدى الشركة ويدعم أهداف البنك».

وأكد شحرور سعي شركة ABK Capital إلى تعزيز وجودها كشركة استثمارية رائدة في الكويت، وإثراء تجربة عملائها الاستثمارية، وبناء علاقات طويلة الأمد معهم، وذلك من خلال عقد شراكات عالمية وتقديم حلول استثمارية مبتكرة.

ثقة في القطاع المصرفي

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لكامكو إنفست فيصل صرخوه: «نفخر بمشاركتنا في صفقتي البنك الأهلي الكويتي هذا العام وهما الاكتتاب بزيادة رأس المال الذي تم تجاوز الاكتتاب فيه 3.31 مرات المبلغ المطلوب خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى جانب إصدار السندات المساندة هذا».

وأضاف: «يعكس نجاح هذه العمليات متانة البنك الأهلي الكويتي، والثقة في الآفاق الاقتصادية للكويت والقطاع المصرفي فيها.

إن الدور الذي نلعبه كشركة استثمارية في إدارة مثل هذه الصفقات بكفاءة عالية يعتبر أمرا حيويا لنمو أسواق رأس المال في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نعرب عن امتناننا للعمل الدؤوب الذي بذله فريق أسواق رأسمال الدين في كامكو إنفست في هذه الصفقة، إلى جانب التعاون البناء والاحترافي من قبل مديري الاكتتاب المشتركين».

اهتمام كبير

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي في شركة المركز المالي الكويتي (المركز) علي خليل: «مع استكمالنا لهذا الإصدار، يسعدنا أن الصفقة قد حظيت باهتمام كبير من المستثمرين مدفوعة بالسمعة الممتازة التي يتمتع بها البنك الأهلي الكويتي والخبرة المهنية «للمركز» ولمديري الاكتتاب المشتركين.

ونقدر في «المركز» علاقتنا المتينة مع البنك الأهلي الكويتي، ونسعى إلى الحفاظ على هذه العلاقة وتعزيزها من خلال التعاون المستمر فيما بيننا».

وأضاف: لقد ساعد «المركز» عددا من الشركات المحلية من مختلف القطاعات في إصدار السندات والصكوك للحصول على التمويل المطلوب لدعم أعمالها، والتي قام بها فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية من الاختصاصيين ذوي الخبرة الواسعة، وقدرات التنفيذ الفني المتميزة، والتي تمكننا من الاستمرار في خدمة احتياجات العملاء والمستثمرين في سوق المال الكويتي.