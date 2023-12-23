Sunday, 24 December 2023 08:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتحاد غرف الخليج ناقش إمكانية إنشاء شركة خليجية لوجيستية

12/23/2023 11:01:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في الاجتماع الـ (63) لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد في 21 ديسمبر الجاري بالعاصمة القطرية (الدوحة)، حيث ترأس وفد الغرفة المدير العام رباح الرباح، وبمشاركة المدير العام المساعد عماد الزيد، ومدير إدارة العلاقات التجارية فهد الصغير.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع (63) لمجلس اتحاد الغرف الخليجية مناقشة موضوع إنشاء شركة مقاصة خليجية، كما تم بحث واستعراض موضوع المحتوى المحلي وشهادة المنشأ الخليجية، بالإضافة إلى مشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2024، ومشروع الموازنة التقديرية للعام 2024.
وتم خلال الاجتماع الـ (63) لمجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية الإطلاع على مخرجات اللقاء التشاوري مع وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، وسط التأكيد على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية، ومتابعة المسيرة الخليجية، وتعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول المجلس، كما تمت مناقشة دراسة إمكانية إنشاء شركة خليجية لوجستية، واطلع السادة الأعضاء على مشروع جدول أعمال الاجتماع القادم (64) لمجلس الاتحاد.
وقد جدد الأعضاء في الاتحاد التأكيد على أهمية ودور القطاع الخاص الخليجي، وتطلعه للإسراع في تنفيذ مبادرات ومشاريع وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجي كافة، كالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
وشهد اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية أيضا استعراض التحديات الاقتصادية المستجدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتم التأكيد على أهمية العمل الجماعي وتكثيف التعاون والتخطيط المشترك بين الدول الأعضاء لمواجهتها، والعمل الجاد على تعزيز نمو الاقتصادات الخليجية وضمان استقرارها وتطورها وتكاملها.

MENAFN23122023000130011022ID1107652162

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث