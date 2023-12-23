تداول 34 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقبل ميناء دمياط 6 سفن وغادرته سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تم تداول 34 سفينة للحاويات والبضائع العامة.
وأوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء – في بيان اليوم السبت – أنه غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3683 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي وشبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 3169 شاحنة .
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وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 145372 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 302877 طنًا .
وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 22358 طنا، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30766 طنا .
المصدر:
MENAFN23122023000202011048ID1107652095
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