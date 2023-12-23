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تداول 34 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

12/23/2023 9:28:20 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط 6 سفن وغادرته سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تم تداول 34 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء – في بيان اليوم السبت – أنه غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3683 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي وشبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 3169 شاحنة .

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وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 145372 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 302877 طنًا .

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 22358 طنا، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30766 طنا .

المصدر:

MENAFN23122023000202011048ID1107652095

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