تداول 34 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط 6 سفن وغادرته سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تم تداول 34 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء – في بيان اليوم السبت – أنه غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3683 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي وشبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 3169 شاحنة .

موضوعات“ميرسك” تتوقع استمرار فوضى الشحن في البحر الأحمر عدة أشهر تداول 30 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط “ميناء دمياط” توقع اتفاقيتين لتمويل إنشاء البنية الفوقية لمحطة“تحيا مصر 1”

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 145372 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 302877 طنًا .

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 22358 طنا، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30766 طنا .

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