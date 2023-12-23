((قرضى)) تتعاون مع ((كاش كول)) لتوفير حلول مالية للتجار

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة“قرضى” اتفاقية شراكة مع“كاش كول” لتقديم حلول تلبى الاحتياجات المالية لتجار وعملاء“كاش كول” مما يمنحهم إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المالية المصممة لهم.

وتقوم الشراكة بتسهيل عملية الوصول للتمويل ودعم الشركات بتوفير السيولة، ومجموعة من الخدمات المالية المصممة لتلبية متطلبات السوق المصرى.

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وأكد تامر المناسترلى أحد المؤسسين لشركة“قرضى”، على هدف الشركة المتمثل فى توفير إمكانية الوصول للتمويل لأكثر من 5000 تاجر لدى“كاش كول” فى صعيد مصر خلال المرحلة الأولية.

وقال أحمد محروس رئيس مجلس إدارة شركة“كاش كول”، إن الشراكة تعمل على تسهيل الوصول إلى خدمات التمويل فى السوق المصرى.