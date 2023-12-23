((قرضى)) تتعاون مع ((كاش كول)) لتوفير حلول مالية للتجار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة“قرضى” اتفاقية شراكة مع“كاش كول” لتقديم حلول تلبى الاحتياجات المالية لتجار وعملاء“كاش كول” مما يمنحهم إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المالية المصممة لهم.
وتقوم الشراكة بتسهيل عملية الوصول للتمويل ودعم الشركات بتوفير السيولة، ومجموعة من الخدمات المالية المصممة لتلبية متطلبات السوق المصرى.
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وأكد تامر المناسترلى أحد المؤسسين لشركة“قرضى”، على هدف الشركة المتمثل فى توفير إمكانية الوصول للتمويل لأكثر من 5000 تاجر لدى“كاش كول” فى صعيد مصر خلال المرحلة الأولية.
وقال أحمد محروس رئيس مجلس إدارة شركة“كاش كول”، إن الشراكة تعمل على تسهيل الوصول إلى خدمات التمويل فى السوق المصرى.
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