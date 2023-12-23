أكسس باى تستهدف تقديم خدماتها لـ500 شركة بنهاية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة“أكسس باى للمدفوعات” الوصول بعدد عملائها إلى 500 شركة بنهاية عام 2024 مقارنة بـ50 شركة حاليا.
وقال جاك ماركو رئيس مجلس إدارة“أكسس باى للمدفوعات”، إن المنصة تساعد الشركات فى تدشين دورة عمل مميكنة بشكل كامل واستمرار تطوير الخدمات بشكل كامل للأفراد والمؤسسات.
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وأضاف ماركو لـ((البورصة))، أن حجم استثمارات الشركة الحالى ارتفع إلى 130 مليون جنيه، موضحًا أنها بدأت عملها بالنصف الثانى من عام 2021، وتستهدف السوق المصرى مع تركز عملها على الشركات بمجال التمويل متناهى الصغر.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف العملاء الأفراد من خلال محفظة“أكسس باى” والتى تمكن الأفراد من تحويل الأموال لأى حساب أو محفظة وسحبها من أى ماكينة صراف آلى ودفع الفواتير والشراء أونلاين، بالإضافة إلى التعاقد مع الشركات من أجل ميكنة دورة صرف المرتبات للموظفين، وصرف التمويلات للشركات متناهية الصغر.
وبدأت“أكسس باى” فى مايو الماضى إنشاء منصة مدفوعات إلكترونية لتمكين الشركات الصغيرة من بدء تفعيل خدماتها فى السوق المصرى بالتعاون مع شركة“فيزا” العالمية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، وذلك بعد حصولها على موافقة من البنك المركزى المصرى لإطلاق محفظة“أكسس باى”، لتقدم بديلاً مصرفياً رقميًا للشركات الصغيرة وموظفيها.
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