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أكسس باى تستهدف تقديم خدماتها لـ500 شركة بنهاية 2024

12/23/2023 9:28:20 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تستهدف شركة“أكسس باى للمدفوعات” الوصول بعدد عملائها إلى 500 شركة بنهاية عام 2024 مقارنة بـ50 شركة حاليا.

وقال جاك ماركو رئيس مجلس إدارة“أكسس باى للمدفوعات”، إن المنصة تساعد الشركات فى تدشين دورة عمل مميكنة بشكل كامل واستمرار تطوير الخدمات بشكل كامل للأفراد والمؤسسات.

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وأضاف ماركو لـ((البورصة))، أن حجم استثمارات الشركة الحالى ارتفع إلى 130 مليون جنيه، موضحًا أنها بدأت عملها بالنصف الثانى من عام 2021، وتستهدف السوق المصرى مع تركز عملها على الشركات بمجال التمويل متناهى الصغر.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف العملاء الأفراد من خلال محفظة“أكسس باى” والتى تمكن الأفراد من تحويل الأموال لأى حساب أو محفظة وسحبها من أى ماكينة صراف آلى ودفع الفواتير والشراء أونلاين، بالإضافة إلى التعاقد مع الشركات من أجل ميكنة دورة صرف المرتبات للموظفين، وصرف التمويلات للشركات متناهية الصغر.

وبدأت“أكسس باى” فى مايو الماضى إنشاء منصة مدفوعات إلكترونية لتمكين الشركات الصغيرة من بدء تفعيل خدماتها فى السوق المصرى بالتعاون مع شركة“فيزا” العالمية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، وذلك بعد حصولها على موافقة من البنك المركزى المصرى لإطلاق محفظة“أكسس باى”، لتقدم بديلاً مصرفياً رقميًا للشركات الصغيرة وموظفيها.

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