الصين تخصص دفعة ثانية من إصدار سندات حكومية إضافية بقيمة تريليون يوان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
خصصت الصين الدفعة الثانية من الأموال التي تم جمعها من خلال إصدار سندات حكومية إضافية بقيمة تريليون يوان (نحو 140.94 مليار دولار أمريكي) لمكافحة الفيضانات وغيرها من المشاريع.
وذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية” شينخوا” اليوم – أن الدفعة الثانية من الأموال التي تم جمعها عن طريق إصدار سندات حكومية إضافية تشمل أكثر من 560 مليار يوان لـ9600 مشروع.
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وأوضحت اللجنة أن إجمالي أول دفعتين من الأموال بلغ أكثر من 800 مليار يوان، مضيفة أن أغلب تلك الأموال التي جُمعت من خلال السندات الحكومية الإضافية البالغة قيمتها تريليون يوان تم تخصيصها لمشاريع محددة حتى الآن.
وتضم المشاريع الممولة من الدفعة الثانية مشاريع أساسية لمكافحة الفيضانات وخاصة في أحواض نهر هايخه ونهر سونغهوا ومناطق أخرى بشمالي الصين، وكذلك لمرافق الري ومشاريع إدارة تآكل التربة وتحديث أنظمة تصريف مياه الأمطار في المناطق الحضرية.
وأضافت اللجنة أنها ستعمل مع الإدارات الأخرى لتعجيل تحقيق تقدم في تلك المشاريع.
المصدر:
MENAFN23122023000202011048ID1107652091
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