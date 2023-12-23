الصين تخصص دفعة ثانية من إصدار سندات حكومية إضافية بقيمة تريليون يوان

MENAFN - Al-Borsa News) خصصت الصين الدفعة الثانية من الأموال التي تم جمعها من خلال إصدار سندات حكومية إضافية بقيمة تريليون يوان (نحو 140.94 مليار دولار أمريكي) لمكافحة الفيضانات وغيرها من المشاريع.

وذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية” شينخوا” اليوم – أن الدفعة الثانية من الأموال التي تم جمعها عن طريق إصدار سندات حكومية إضافية تشمل أكثر من 560 مليار يوان لـ9600 مشروع.

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وأوضحت اللجنة أن إجمالي أول دفعتين من الأموال بلغ أكثر من 800 مليار يوان، مضيفة أن أغلب تلك الأموال التي جُمعت من خلال السندات الحكومية الإضافية البالغة قيمتها تريليون يوان تم تخصيصها لمشاريع محددة حتى الآن.

وتضم المشاريع الممولة من الدفعة الثانية مشاريع أساسية لمكافحة الفيضانات وخاصة في أحواض نهر هايخه ونهر سونغهوا ومناطق أخرى بشمالي الصين، وكذلك لمرافق الري ومشاريع إدارة تآكل التربة وتحديث أنظمة تصريف مياه الأمطار في المناطق الحضرية.

وأضافت اللجنة أنها ستعمل مع الإدارات الأخرى لتعجيل تحقيق تقدم في تلك المشاريع.

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