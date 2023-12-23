تثبيت الفائدة يدعم توقعات صعود البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أسامة: يجب الحفاظ على 30% من المحفظة الاستثمارية في صورة السيولة
توقع محللون بالبورصة المصرية، أن يتحول أداء مؤشر السوق الرئيسى، نحو الصعود تدريجيًا، خلال الجلسات الأخيرة من العام الجارى، بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى تثبيت سعر الفائدة نهاية الأسبوع الماضى، ووضوح رؤية الدولة نحو كبح جماح التضخم بشكل رئيسى.
أغلقت البورصة المصرية الأسبوع الماضى، بتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX 30 بنحو 1.7% إلى مستوى 24305 نقطة، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.45% ، إلى مستوى 5389 نقطة.
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انخفض مؤشر EGX 30 Capped بنسبة 1.3% عند مستوى 29377 نقطة، وسجل مؤشر EGX100 EWI تراجعًا 0.05% عند مستوى 7764.5 نقطة.
توقع محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أن يرتد مؤشر EGX30 عقب تثبيت البنك المركزى لمعدلات الفائدة، ليختبر مستوى مقاومة رئيسى عند 25550 نهاية العام.
قال إن المؤشر الرئيسى ما زال فى اتجاه صاعد رغم عمليات جنى الأرباح، التى دفعت المؤشر للتحرك العرضى بين مستوى دعم رئيسى 24000 نقطة ومستوى مقاومة رئيسى 25550 نقطة، موضحًا أن الاقتراب من مستوى المقاومة 25500 نقطة يليه ظهور الضغوط البيعية بشكل متكرر.
من ناحية أخرى رجح أن يختبر EGX70 EWI مستوى مقاومة عند 5500 نقطة، مع محاولات لاختراق مستوى المقاومة نحو قمم تاريخية جديدة قبل المؤشر الرئيسى، لافتاً إلى أن المؤشر كان الأفضل أداءً.
وكان السوق شهد قيم تداولات بنحو 18.9 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 6.8 مليار سهم، بتنفيذ 618 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التى بلغت قيمتها 19 مليار جنيه وكمية تداولات 8.4 مليار سهم، عبر 638 ألف عملية، وتراجع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة 0.46% إلى مستوى 1.67 تريليون جنيه.
كما توقعت سلمى أسامة، محلل أول فنى بشركة مباشر للتداول فى الأوراق المالية، أن يستمر أداء السوق متذبذبا على أن يختبر مؤشر EGX30 مستويات دعم بين 24250 نقطة و24200 نقطة، وفى حالة التداول كسر تلك المستويات سيشهد المؤشر تراجعًأ لمستوى دعم 23940 نقطة.
أشارت إلى أن المؤشر سيتماسك عند مستوى الدعم 23940 نقطة، وفى حالة ظهور قوى شرائية ضعيفة سيستمر المؤشر فى التراجع لمستوى 23700 نقطة.
وأضافت أن السوق شهد حالة من الأداء المتباين، نتيجة الضغوط البيعية التى شهدها المؤشر عند الاقتراب من مستوى المقاومة الرئيسى 25500 نقطة، وترقب قرارات السياسة النقدية وتحرير سعر الصرف.
نصحت المستثمرين بالحفاظ على جزء من السيولة فى المحافظ بنحو 30%، واستخدام أى ارتدادة بالسوق لتخفيف المراكز المفتوحة، بالإضافة إلى الابتعاد عن التعامل الهامشى.
وسجلت تعاملات الأجانب صافى شراء بقيمة 326.8 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 4.7% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، كما اتجه العرب نحو الشراء بصافى تعاملات بلغ 59.4 مليون جنيه، وبنسبة استحواذ 5.1% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت الأسهم على 11.33% من تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى، فى حين مثلت قيمة تداول السندات والأذون نحو 88.67% من التعاملات.
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