تثبيت الفائدة يدعم توقعات صعود البورصة

توقع محللون بالبورصة المصرية، أن يتحول أداء مؤشر السوق الرئيسى، نحو الصعود تدريجيًا، خلال الجلسات الأخيرة من العام الجارى، بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى تثبيت سعر الفائدة نهاية الأسبوع الماضى، ووضوح رؤية الدولة نحو كبح جماح التضخم بشكل رئيسى.

أغلقت البورصة المصرية الأسبوع الماضى، بتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX 30 بنحو 1.7% إلى مستوى 24305 نقطة، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.45% ، إلى مستوى 5389 نقطة.

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انخفض مؤشر EGX 30 Capped بنسبة 1.3% عند مستوى 29377 نقطة، وسجل مؤشر EGX100 EWI تراجعًا 0.05% عند مستوى 7764.5 نقطة.

توقع محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أن يرتد مؤشر EGX30 عقب تثبيت البنك المركزى لمعدلات الفائدة، ليختبر مستوى مقاومة رئيسى عند 25550 نهاية العام.

قال إن المؤشر الرئيسى ما زال فى اتجاه صاعد رغم عمليات جنى الأرباح، التى دفعت المؤشر للتحرك العرضى بين مستوى دعم رئيسى 24000 نقطة ومستوى مقاومة رئيسى 25550 نقطة، موضحًا أن الاقتراب من مستوى المقاومة 25500 نقطة يليه ظهور الضغوط البيعية بشكل متكرر.

من ناحية أخرى رجح أن يختبر EGX70 EWI مستوى مقاومة عند 5500 نقطة، مع محاولات لاختراق مستوى المقاومة نحو قمم تاريخية جديدة قبل المؤشر الرئيسى، لافتاً إلى أن المؤشر كان الأفضل أداءً.

وكان السوق شهد قيم تداولات بنحو 18.9 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 6.8 مليار سهم، بتنفيذ 618 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التى بلغت قيمتها 19 مليار جنيه وكمية تداولات 8.4 مليار سهم، عبر 638 ألف عملية، وتراجع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة 0.46% إلى مستوى 1.67 تريليون جنيه.

كما توقعت سلمى أسامة، محلل أول فنى بشركة مباشر للتداول فى الأوراق المالية، أن يستمر أداء السوق متذبذبا على أن يختبر مؤشر EGX30 مستويات دعم بين 24250 نقطة و24200 نقطة، وفى حالة التداول كسر تلك المستويات سيشهد المؤشر تراجعًأ لمستوى دعم 23940 نقطة.

أشارت إلى أن المؤشر سيتماسك عند مستوى الدعم 23940 نقطة، وفى حالة ظهور قوى شرائية ضعيفة سيستمر المؤشر فى التراجع لمستوى 23700 نقطة.

وأضافت أن السوق شهد حالة من الأداء المتباين، نتيجة الضغوط البيعية التى شهدها المؤشر عند الاقتراب من مستوى المقاومة الرئيسى 25500 نقطة، وترقب قرارات السياسة النقدية وتحرير سعر الصرف.

نصحت المستثمرين بالحفاظ على جزء من السيولة فى المحافظ بنحو 30%، واستخدام أى ارتدادة بالسوق لتخفيف المراكز المفتوحة، بالإضافة إلى الابتعاد عن التعامل الهامشى.

وسجلت تعاملات الأجانب صافى شراء بقيمة 326.8 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 4.7% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، كما اتجه العرب نحو الشراء بصافى تعاملات بلغ 59.4 مليون جنيه، وبنسبة استحواذ 5.1% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت الأسهم على 11.33% من تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى، فى حين مثلت قيمة تداول السندات والأذون نحو 88.67% من التعاملات.