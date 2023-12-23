الدول الأعضاء بالإتحاد الأوروبى ترفض الاتفاق على قانون بشأن عمال المنصات

MENAFN - Al-Borsa News) قالت المنصة الإعلامية” يوراكتيف” المتخصصة فى الشؤون الأوروبية، اليوم السبت أن سفراء الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى فشلوا أمس الجمعة في حشد الأغلبية اللازمة لدعم الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بشأن تشريع يهدف إلى تعزيز حقوق العاملين فى المنصات الرقمية.

وكان دعم خمس عشرة دولة من أصل سبع وعشرين دولة عضو، تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي، ضرورياً. وبالإضافة إلى فرنسا، فإن 11 دولة عضوا انتقدت النص، بما في ذلك دول البلطيق وبلغاريا والتشيك وفنلندا واليونان والمجر وأيرلندا وإيطاليا والسويد، حسبما أشارت“يوراكتيف.

موضوعاتتعافي ألمانيا يزداد صعوبة في 2024 موسكو تزيد رسوم نقل النفط التي تدفعها لروسيا البيضاء 10% من فبراير 49.3 % نسبة ارتفاع عدد السياح بتونس خلال 2023

ولفتت” يوركتيف إلى ان الدول الأعضاء المؤيدة للنص تمثل حوالي 38% فقط من سكان الاتحاد الأوروبي. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها ، فإن ألمانيا، التي امتنعت تاريخياً عن التصويت بشأن هذا الملف، ولم تتمكن من التوصل إلى اتفاق داخل ائتلافها نفسه، التزمت الصمت أثناء المداولات.

وتابعت يوراكتيف : هذه ضربة حقيقية للرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي، التي تنسق مناقشات الدورة السبعة والعشرين حتى نهاية العام ، التي اتخذت القرار الجريء ببدء المفاوضات الثلاثية النهائية دون موافقة مسبقة من الدول الأعضاء، كما جرت العادة.

وأكد العديد من الأشخاص المشاركين في المناقشات لـ يوراكتيف أنه سيتعين الآن إعادة التفاوض على النص وسيكون الأمر متروكا للرئاسة البلجيكية، اعتبارا من يناير القادم، لتحديد مسار العمل الذي يجب اتباعه للتوصل إلى تسوية جديدة مع أعضاء البرلمان الأوروبي.“

يهدف تشريع عمال المنصات إلى ضمان تمتع العاملين على المنصات الرقمية مثل Deliveryoo و Uber من وضع تعاقدي يتوافق مع واقع أنشطتهم المهنية – بما في ذلك علاقتهم بالمنصات. وينص التشريع أيضًا على أحكام جديدة طموحة لإدارة الخوارزميات في مكان العمل.

وكان هذا التشريع موضع ردود فعل وعرقلة قوية منذ طرحه في ديسمبر 2021. ولم يتمكن مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي من الاتفاق، لا سيما على هيكل وعمل آلية قانونية جديدة تُعرف باسم” الافتراض القانوني للراتب)).“.

بموجب هذا التشريع الجديد، يمكن إعادة تصنيف العاملين المستقلين في المنصة كموظفين إذا تم إنشاء علاقة التبعية.لكن الطريقة التي تم بها تفعيل الافتراض وطرق دحضه كانت مصدر خلافات عميقة أدت في النهاية إلى فشل يوم الجمعة.

وينص الاقتراح الأولي للمفوضية على إمكانية تفعيل هذا الافتراض في حالة استيفاء اثنين من المعايير الخمسة التي تشير إلى التبعية. ورفع المجلس العتبة إلى ثلاثة من أصل سبعة معايير، في حين كان الموقف الأولي للبرلمان هو إزالة المعايير للتركيز على ظروف العمل الفعلية.

نص الاتفاق الذي تم التوصل إليه ، الأسبوع الماضي ، على الحفاظ على معايير تسمى“المؤشرات” من قبل مقررة البرلمان المعنية بالملف، إليزابيتا جوالميني وأن تفعيل اثنين من هذه المؤشرات من أصل خمسة سيكون كافياً لتفعيل هذا الافتراض، وفقا للاقتراح الأولي المقدم من المفوضية الأوروبية.

كانت فرنسا، التي انتقدت منذ فترة طويلة أساسيات التشريع، أول بلد يعارض علنًا الاتفاق مشيرة إلى أن أن صياغة هذه المؤشرات الجديدة وخفض عتبة تحريك الافتراض كانا بعيدين جدًا عن الصيغة المقترحة من قبل المجلس وأشار وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت أمام مجلس الشيوخ ، الأربعاء الماضى ، إنه لا يستطيع دعم مثل هذا الاتفاق.

وبحسب يورا كتيف فإن فرنسا، على عكس الدول الأوروبية الأخرى، لديها نهج فريد عندما يتعلق الأمر بالعاملين في المنصات. وهو يشجع ريادة الأعمال الذاتية، ولكن مع حماية اجتماعية محددة، وحوار اجتماعي يهدف إلى أن يكون مبتكرًا تمامًا.

و من جانبهم أشارت التشيك ودول البلطيق والمجر إن لديهم مخاوف حقيقية بشأن الاتفاق المؤقت، وفقا ل يوراكتيف .

ولفتت” يوراكتيف إلى أن الوقت ينفد للتوصل إلى اتفاق قبل أن تعرقل الحملة الانتخابية الأوروبية العمل التشريعي لأعضاء البرلمان الأوروبي مشيرة إلى أن نتيجة أمس تظهر إلى أن المجال المتاح للمجلس لتجاوز نسخته الخاصة يكاد يكون من المستحيل. ومن الممكن أن تبدأ الدول الأعضاء من الصفر وتتفق على موقف مشترك جديد في أوائل العام 2024، ولكن من دون أمل كبير في تغيير الاتجاه جذريا.

وفيما يتعلق بالبرلمان، فإن المقررة إليزابيتا جوالميني في وضع صعب. لقد ابتعدت بالفعل إلى حد كبير عن الموقف الرسمي للبرلمان في الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي أزعج بعض أقرب حلفائها، وبالتحديد المجموعات السياسية من اليسار وحزب الخضر ومع ذلك، إذا قدمت المزيد من التنازلات لصالح نسخة المجلس، فمن المرجح أن تحصل على أغلبية الأصوات مع مجموعات الوسط واليمين البرلمانية.

المصدر: