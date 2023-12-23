الدول الأعضاء بالإتحاد الأوروبى ترفض الاتفاق على قانون بشأن عمال المنصات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت المنصة الإعلامية” يوراكتيف” المتخصصة فى الشؤون الأوروبية، اليوم السبت أن سفراء الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى فشلوا أمس الجمعة في حشد الأغلبية اللازمة لدعم الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بشأن تشريع يهدف إلى تعزيز حقوق العاملين فى المنصات الرقمية.
وكان دعم خمس عشرة دولة من أصل سبع وعشرين دولة عضو، تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي، ضرورياً. وبالإضافة إلى فرنسا، فإن 11 دولة عضوا انتقدت النص، بما في ذلك دول البلطيق وبلغاريا والتشيك وفنلندا واليونان والمجر وأيرلندا وإيطاليا والسويد، حسبما أشارت“يوراكتيف.
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ولفتت” يوركتيف إلى ان الدول الأعضاء المؤيدة للنص تمثل حوالي 38% فقط من سكان الاتحاد الأوروبي. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها ، فإن ألمانيا، التي امتنعت تاريخياً عن التصويت بشأن هذا الملف، ولم تتمكن من التوصل إلى اتفاق داخل ائتلافها نفسه، التزمت الصمت أثناء المداولات.
وتابعت يوراكتيف : هذه ضربة حقيقية للرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي، التي تنسق مناقشات الدورة السبعة والعشرين حتى نهاية العام ، التي اتخذت القرار الجريء ببدء المفاوضات الثلاثية النهائية دون موافقة مسبقة من الدول الأعضاء، كما جرت العادة.
وأكد العديد من الأشخاص المشاركين في المناقشات لـ يوراكتيف أنه سيتعين الآن إعادة التفاوض على النص وسيكون الأمر متروكا للرئاسة البلجيكية، اعتبارا من يناير القادم، لتحديد مسار العمل الذي يجب اتباعه للتوصل إلى تسوية جديدة مع أعضاء البرلمان الأوروبي.“
يهدف تشريع عمال المنصات إلى ضمان تمتع العاملين على المنصات الرقمية مثل Deliveryoo و Uber من وضع تعاقدي يتوافق مع واقع أنشطتهم المهنية – بما في ذلك علاقتهم بالمنصات. وينص التشريع أيضًا على أحكام جديدة طموحة لإدارة الخوارزميات في مكان العمل.
وكان هذا التشريع موضع ردود فعل وعرقلة قوية منذ طرحه في ديسمبر 2021. ولم يتمكن مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي من الاتفاق، لا سيما على هيكل وعمل آلية قانونية جديدة تُعرف باسم” الافتراض القانوني للراتب)).“.
بموجب هذا التشريع الجديد، يمكن إعادة تصنيف العاملين المستقلين في المنصة كموظفين إذا تم إنشاء علاقة التبعية.لكن الطريقة التي تم بها تفعيل الافتراض وطرق دحضه كانت مصدر خلافات عميقة أدت في النهاية إلى فشل يوم الجمعة.
وينص الاقتراح الأولي للمفوضية على إمكانية تفعيل هذا الافتراض في حالة استيفاء اثنين من المعايير الخمسة التي تشير إلى التبعية. ورفع المجلس العتبة إلى ثلاثة من أصل سبعة معايير، في حين كان الموقف الأولي للبرلمان هو إزالة المعايير للتركيز على ظروف العمل الفعلية.
نص الاتفاق الذي تم التوصل إليه ، الأسبوع الماضي ، على الحفاظ على معايير تسمى“المؤشرات” من قبل مقررة البرلمان المعنية بالملف، إليزابيتا جوالميني وأن تفعيل اثنين من هذه المؤشرات من أصل خمسة سيكون كافياً لتفعيل هذا الافتراض، وفقا للاقتراح الأولي المقدم من المفوضية الأوروبية.
كانت فرنسا، التي انتقدت منذ فترة طويلة أساسيات التشريع، أول بلد يعارض علنًا الاتفاق مشيرة إلى أن أن صياغة هذه المؤشرات الجديدة وخفض عتبة تحريك الافتراض كانا بعيدين جدًا عن الصيغة المقترحة من قبل المجلس وأشار وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت أمام مجلس الشيوخ ، الأربعاء الماضى ، إنه لا يستطيع دعم مثل هذا الاتفاق.
وبحسب يورا كتيف فإن فرنسا، على عكس الدول الأوروبية الأخرى، لديها نهج فريد عندما يتعلق الأمر بالعاملين في المنصات. وهو يشجع ريادة الأعمال الذاتية، ولكن مع حماية اجتماعية محددة، وحوار اجتماعي يهدف إلى أن يكون مبتكرًا تمامًا.
و من جانبهم أشارت التشيك ودول البلطيق والمجر إن لديهم مخاوف حقيقية بشأن الاتفاق المؤقت، وفقا ل يوراكتيف .
ولفتت” يوراكتيف إلى أن الوقت ينفد للتوصل إلى اتفاق قبل أن تعرقل الحملة الانتخابية الأوروبية العمل التشريعي لأعضاء البرلمان الأوروبي مشيرة إلى أن نتيجة أمس تظهر إلى أن المجال المتاح للمجلس لتجاوز نسخته الخاصة يكاد يكون من المستحيل. ومن الممكن أن تبدأ الدول الأعضاء من الصفر وتتفق على موقف مشترك جديد في أوائل العام 2024، ولكن من دون أمل كبير في تغيير الاتجاه جذريا.
وفيما يتعلق بالبرلمان، فإن المقررة إليزابيتا جوالميني في وضع صعب. لقد ابتعدت بالفعل إلى حد كبير عن الموقف الرسمي للبرلمان في الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي أزعج بعض أقرب حلفائها، وبالتحديد المجموعات السياسية من اليسار وحزب الخضر ومع ذلك، إذا قدمت المزيد من التنازلات لصالح نسخة المجلس، فمن المرجح أن تحصل على أغلبية الأصوات مع مجموعات الوسط واليمين البرلمانية.
المصدر:
MENAFN23122023000202011048ID1107652089