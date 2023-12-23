هيلونغجيانغ الصينية تشهد نموا تجاريا بنحو 37.82 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهدت مقاطعة هيلونغجيانغ بأقصى شمالي الصين نموا بنسبة 13.3 بالمائة على أساس سنوي في التجارة الخارجية لتصل إلى 268.37 مليار يوان (نحو 37.82 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2023، حسبما ذكرت الجمارك المحلية.
وذكرت وكالة أنباء الصين (شينخوا) ان واردات المقاطعة سجلت زيادة بنسبة 6.3 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 202.13 مليار يوان، بينما نمت صادراتها بنسبة 41.9 بالمائة لتصل إلى 66.24 مليار يوان، حسبما ذكرت بيانات صادرة عن جمارك هاربين.
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وبلغت تجارتها مع الدول المشاركة في الحزام والطريق 226.93 مليار يوان، بزيادة 13 بالمئة على أساس سنوي، لتمثل 84.6 بالمائة من إجمالي قيمة التجارة الخارجية للمقاطعة، فيما ارتفعت تجارتها مع أعضاء الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بنسبة 16.1 بالمائة لتصل إلى 23.6 مليار يوان.
وحافظت المقاطعة على نمو قوي في صادرات المنتجات الميكانيكية والكهربائية والمنتجات كثيفة العمالة والمنتجات الزراعية خلال تلك الفترة، فيما سجلت الواردات من المنتجات الزراعية وخام المعادن والرمل الخام زيادة أيضا خلال الفترة المذكورة.
المصدر:
MENAFN23122023000202011048ID1107652088
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