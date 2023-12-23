هيلونغجيانغ الصينية تشهد نموا تجاريا بنحو 37.82 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت مقاطعة هيلونغجيانغ بأقصى شمالي الصين نموا بنسبة 13.3 بالمائة على أساس سنوي في التجارة الخارجية لتصل إلى 268.37 مليار يوان (نحو 37.82 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2023، حسبما ذكرت الجمارك المحلية.

وذكرت وكالة أنباء الصين (شينخوا) ان واردات المقاطعة سجلت زيادة بنسبة 6.3 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 202.13 مليار يوان، بينما نمت صادراتها بنسبة 41.9 بالمائة لتصل إلى 66.24 مليار يوان، حسبما ذكرت بيانات صادرة عن جمارك هاربين.

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وبلغت تجارتها مع الدول المشاركة في الحزام والطريق 226.93 مليار يوان، بزيادة 13 بالمئة على أساس سنوي، لتمثل 84.6 بالمائة من إجمالي قيمة التجارة الخارجية للمقاطعة، فيما ارتفعت تجارتها مع أعضاء الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بنسبة 16.1 بالمائة لتصل إلى 23.6 مليار يوان.

وحافظت المقاطعة على نمو قوي في صادرات المنتجات الميكانيكية والكهربائية والمنتجات كثيفة العمالة والمنتجات الزراعية خلال تلك الفترة، فيما سجلت الواردات من المنتجات الزراعية وخام المعادن والرمل الخام زيادة أيضا خلال الفترة المذكورة.

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