Sunday, 24 December 2023 06:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هيلونغجيانغ الصينية تشهد نموا تجاريا بنحو 37.82 مليار دولار

12/23/2023 9:28:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) شهدت مقاطعة هيلونغجيانغ بأقصى شمالي الصين نموا بنسبة 13.3 بالمائة على أساس سنوي في التجارة الخارجية لتصل إلى 268.37 مليار يوان (نحو 37.82 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2023، حسبما ذكرت الجمارك المحلية.

وذكرت وكالة أنباء الصين (شينخوا) ان واردات المقاطعة سجلت زيادة بنسبة 6.3 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 202.13 مليار يوان، بينما نمت صادراتها بنسبة 41.9 بالمائة لتصل إلى 66.24 مليار يوان، حسبما ذكرت بيانات صادرة عن جمارك هاربين.

موضوعات متعلقة تعافي ألمانيا يزداد صعوبة في 2024 موسكو تزيد رسوم نقل النفط التي تدفعها لروسيا البيضاء 10% من فبراير 49.3 % نسبة ارتفاع عدد السياح بتونس خلال 2023

وبلغت تجارتها مع الدول المشاركة في الحزام والطريق 226.93 مليار يوان، بزيادة 13 بالمئة على أساس سنوي، لتمثل 84.6 بالمائة من إجمالي قيمة التجارة الخارجية للمقاطعة، فيما ارتفعت تجارتها مع أعضاء الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بنسبة 16.1 بالمائة لتصل إلى 23.6 مليار يوان.

وحافظت المقاطعة على نمو قوي في صادرات المنتجات الميكانيكية والكهربائية والمنتجات كثيفة العمالة والمنتجات الزراعية خلال تلك الفترة، فيما سجلت الواردات من المنتجات الزراعية وخام المعادن والرمل الخام زيادة أيضا خلال الفترة المذكورة.

المصدر:

MENAFN23122023000202011048ID1107652088

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث