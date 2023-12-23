بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلت الذهبي الانتهاء من النقاط والمحاور الأساسية لبرتوكول التعاون بينهما.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الجامعة اجتماعا اليوم مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلت الذهبي بحضور عضو الهيئة الاقتصادية لمجلس إدارة المثلث الذهبي عماد عواد، ورئيس الجامعة الأسبق الدكتور عباس منصور وعميد كلية الزراعة الدكتور عصام الدين عبد الهادي وعميد كلية الهندسة الدكتور فرج خضاري وعميد كلية الزراعة الأسبق الدكتور محمد علي، ووكيل كلية العلوم الدكتور محمد إسماعيل ، ووكيل وزارة المالية بقنا المحاسب محمود حمدان والاستاذ بكلية الزراعة الدكتور رأفت شيبة الحمد ، ومدير برنامج الهندسة بجامعة جنوب الوادي الأهلية الدكتور عبدالرحيم يوسف وممثلا كلية الصيدلة الدكتور محمود صبري والدكتور مصطفى محمود.
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وتم خلال الاجتماع مراجعة الدراسات السابقة التي تم إعدادها من قبل والتي كانت جامعة جنوب الوادي شريكا أساسيا في إعداد بعض الدراسات الخاصة بالمثلث الذهبي منذ عام 2015.
وصرح الدكتور أحمد عكاوي، بأن خطة العمل في المرحلة القادمة تعتمد على مجموعة من المحاور ورسم خرائط تنموية للمرافق والمجالات الزراعية والتعدينة والسياحية وتضم الخريطة الأولى بعد تقسيم منطقة المثلث الذهبي إلى قطاعات، خريطة المرافق وهي عبارة عن خريطة تحتوي على المعلومات المتاحة لشبكات الطرق ونقاط ومحطات الكهرباء والآبار الموجودة وجودة المياه ومدى صلاحيتها للزراعة والاستخدامات الحياتية وتضم أيضا الخدمات الموجودة في نطاق منطقة المثلث الذهبي من مستشفيات ونقاط شرطية ومحطات الوقود.
وأضاف أن المحور الثاني الذي يرتكز عليه التعاون، هو رسم خريطة طبوغرافية إلكترونية للمنطقة حيث تمكن هذه الخريطة متخذي القرار من معرفة المساحات المسطحة والارتفاعات والانخفاضات والميول وبذلك يمكن معرفة الاستخدام الأمثل للقطاع محل الاستخدام.
وأوضح أن المحور الثالث عبارة عن الخريطة الزراعية التي تضم دراسة متكاملة عن نوعية التربة والعناصر الموجودة بها وأنواع النباتات التي يمكن زراعتها في المنطقة سواء نباتات حقلية أو نباتات عطرية.
وأشار إلى أن المحور الرابع يضم الخريطة التعدينية للمنطقة وما تضم من خامات تعدينة وغير تعدينة، أما المحور الخامس وهو الخريطة السياحية وما تضمه من مزارات سياحية ومحميات طبيعية ، بينما يضم المحور السادس خريطة تعليمية وطبية للمدارس والجامعات والمستشفيات التي تقع بجوار منطقة المثلث الذهبي وكيفية الاستثمار في التعليم بمنطقة المثلث الذهبي.
ولفت إلى أن المحور السابع يضم رسم خريطة للظواهر الجيولوجية بالاستعانة بالأبحاث التي قامت جامعة جنوب الوادي بنشرها في هذا المجال وكيفية إبراز هذه الظواهر لتكون مدرسة مفتوحة يمكن لطلاب وباحثي كليات العلوم والهندسة الاستفادة منها والحفاظ عليها ومدى أهميتها كدليل موثق يمكن الاستعانة به عند إجراء أي دراسات أخرى.
ومن جانبه، صرح عماد عواد،بأن منطقة المثلث الذهبي قلعة اقتصادية صناعية جديدة في صعيد مصر، يتضمن إقامة مشروعات صناعية وتعدينية وسياحية وتجارية، لتحقيق التنمية في جنوب مصر حيث يقع المشروع في الصحراء الشرقية، على مساحة تزيد على 2.2 مليون فدان، ما بين قنا وقفط وسفاجا والقصير.
المصدر:
MENAFN23122023000202011048ID1107652087
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