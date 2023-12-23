بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي

MENAFN - Al-Borsa News) بحث رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلت الذهبي الانتهاء من النقاط والمحاور الأساسية لبرتوكول التعاون بينهما.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الجامعة اجتماعا اليوم مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلت الذهبي بحضور عضو الهيئة الاقتصادية لمجلس إدارة المثلث الذهبي عماد عواد، ورئيس الجامعة الأسبق الدكتور عباس منصور وعميد كلية الزراعة الدكتور عصام الدين عبد الهادي وعميد كلية الهندسة الدكتور فرج خضاري وعميد كلية الزراعة الأسبق الدكتور محمد علي، ووكيل كلية العلوم الدكتور محمد إسماعيل ، ووكيل وزارة المالية بقنا المحاسب محمود حمدان والاستاذ بكلية الزراعة الدكتور رأفت شيبة الحمد ، ومدير برنامج الهندسة بجامعة جنوب الوادي الأهلية الدكتور عبدالرحيم يوسف وممثلا كلية الصيدلة الدكتور محمود صبري والدكتور مصطفى محمود.

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وتم خلال الاجتماع مراجعة الدراسات السابقة التي تم إعدادها من قبل والتي كانت جامعة جنوب الوادي شريكا أساسيا في إعداد بعض الدراسات الخاصة بالمثلث الذهبي منذ عام 2015.

وصرح الدكتور أحمد عكاوي، بأن خطة العمل في المرحلة القادمة تعتمد على مجموعة من المحاور ورسم خرائط تنموية للمرافق والمجالات الزراعية والتعدينة والسياحية وتضم الخريطة الأولى بعد تقسيم منطقة المثلث الذهبي إلى قطاعات، خريطة المرافق وهي عبارة عن خريطة تحتوي على المعلومات المتاحة لشبكات الطرق ونقاط ومحطات الكهرباء والآبار الموجودة وجودة المياه ومدى صلاحيتها للزراعة والاستخدامات الحياتية وتضم أيضا الخدمات الموجودة في نطاق منطقة المثلث الذهبي من مستشفيات ونقاط شرطية ومحطات الوقود.

وأضاف أن المحور الثاني الذي يرتكز عليه التعاون، هو رسم خريطة طبوغرافية إلكترونية للمنطقة حيث تمكن هذه الخريطة متخذي القرار من معرفة المساحات المسطحة والارتفاعات والانخفاضات والميول وبذلك يمكن معرفة الاستخدام الأمثل للقطاع محل الاستخدام.

وأوضح أن المحور الثالث عبارة عن الخريطة الزراعية التي تضم دراسة متكاملة عن نوعية التربة والعناصر الموجودة بها وأنواع النباتات التي يمكن زراعتها في المنطقة سواء نباتات حقلية أو نباتات عطرية.

وأشار إلى أن المحور الرابع يضم الخريطة التعدينية للمنطقة وما تضم من خامات تعدينة وغير تعدينة، أما المحور الخامس وهو الخريطة السياحية وما تضمه من مزارات سياحية ومحميات طبيعية ، بينما يضم المحور السادس خريطة تعليمية وطبية للمدارس والجامعات والمستشفيات التي تقع بجوار منطقة المثلث الذهبي وكيفية الاستثمار في التعليم بمنطقة المثلث الذهبي.

ولفت إلى أن المحور السابع يضم رسم خريطة للظواهر الجيولوجية بالاستعانة بالأبحاث التي قامت جامعة جنوب الوادي بنشرها في هذا المجال وكيفية إبراز هذه الظواهر لتكون مدرسة مفتوحة يمكن لطلاب وباحثي كليات العلوم والهندسة الاستفادة منها والحفاظ عليها ومدى أهميتها كدليل موثق يمكن الاستعانة به عند إجراء أي دراسات أخرى.

ومن جانبه، صرح عماد عواد،بأن منطقة المثلث الذهبي قلعة اقتصادية صناعية جديدة في صعيد مصر، يتضمن إقامة مشروعات صناعية وتعدينية وسياحية وتجارية، لتحقيق التنمية في جنوب مصر حيث يقع المشروع في الصحراء الشرقية، على مساحة تزيد على 2.2 مليون فدان، ما بين قنا وقفط وسفاجا والقصير.

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