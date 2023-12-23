توصيات السوشيال تكبد صغار المستثمرين خسائر فادحة في البورصة

انتشرت ظاهرة توصيات الأسهم على جروبات“الفيسبوك” وعلى أغلب منصات التواصل الاجتماعى لتوجيه المتعاملين ببيع وشراء أسهم معينة من حسابات أغلبها لا تحمل الاسم الحقيقى لأصحابها، ليتكبد أغلب من تتبع تلك التوصيات خسائر فادحة.

وذاع صيت مجموعات التواصل الاجتماعى، التى تداولت أنباء أهم الأسهم التى لاقت صعودا خلال الشهور الأخيرة، وكثرت المنشورات التى ترشح بيع أو شراء سهم بعينه، ونظرا لكثرة أعداد أعضاء هذه المجموعات، وقوة تأثيرها على المتعاملين الأفراد، بقى التساؤل حول مدى قدرة“السوشيال ميديا” على قيادة دفة مسار البورصة المصرية، وتحديد مصير أسهم الشركات المختلفة.

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وقال المتعاملون في السوق، إن ضعف الوعى المالى بين المتداولين في سوق المال يجعلهم يتكبدون الخسائر جراء اتباع توصيات“الفيسبوك” دون بحث كاف عن القيمة الاستثمارية مما يضربمصلحة صغار المستثمرين.

وشهدت البورصة المصرية رواجا على الاستثمار فى الأسهم المدرجة خلال الفترة السابقة، ومع انضمام عدد كبير من المستثمرين الأفراد للسوق خلال العام الحالى، واحتلالهم صدارة الفئات المستثمرة فى البورصة، بدأت تلك الفئات باستغلال منصات التواصل الاجتماعى، لنشرآرائها بشأن شراء وبيع الأسهم.

وقال محمد فاروق مسعود العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفيست لتداول الأوراق المالية، إن العام السابق شهد أكبر عدد لدخول مستثمرين جدد فى سوق البورصة، وهؤلاء هم الأكثر عرضة للضرر من ترشيحات مجموعات مواقع التواصل الاجتماعى، نظرا لقلة الخبرة، ومحدودية الوقت لديهم، فيتبعون هذه التوصيات دون تحليلٍ وافٍ للأسهم.

وتابع أن معظم التوصيات فى تلك المجموعات تكون بشراء أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، ليستطيعوا التحكم فيها، ولكن المتعاملين الذين لا يتمتعون بالخبرة الكافية، يقومون بشراء تلك الأسهم، ليتكبدوا بعدها خسائر فادحة لعدم قدرتهم على بيعها لاحقًا.

وأضاف أن هذه المجموعات انتشرت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، حتى أن بعضها يفرض رسوما للاشتراك بها لمتابعة آخر الترشيحات، ويشارك بعض سماسرة شركات التداول فيها، بنقل التوصيات وتحقيق مكاسب منها للنفع الشخصى، وحال تتبع مصادر المجموعات يتبين أن منها من هو تابع لمساهمين من الشركات المدرجة التى يتم التوصية بشراء أسهم لها عبر هذه المجموعات.

وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية، كانت قد أقرت بالفعل تعديلات تشريعية تجرم هذا النوع من النشاط على مواقع التواصل الاجتماعى، إلا أن الأعضاء يقومون بالتحايل عليه من خلال استخدام رموز وأسماء مستعارة فى منشوراتهم بدلاً من استخدام أسماء الأسهم الحقيقة، للتملص من العقوبات.

شدد على أهمية دور الجهات الرقابية فى منع هذا النوع من النشاط، وأن الدور لا يقتصر على الهيئة العامة للرقابة المالية وحدها، وإنما يتسع ليشمل البورصة، والجهات الأمنية، فمباحث الإنترنت هى القادرة على رصد تلك التحركات، وتتبع مصادرها لإيقافها بشكل دائم، لأنها آفة تهدد السوق، وتحتاج إلى مواجهة لتستطيع البورصة أن تزدهر على أسس صحيحة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافقت فى دسيمبر 2021، على إضافة مادة جديدة، وهى تجريم نشر توصيات واستشارات مرتبطة بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك فى باب العقوبات بقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، لردع الأشخاص الذين يقومون بنشر توصيات مضللة للتلاعب بصغار المستثمرين تحقيقا للنفع الشخصى.

وأشار إلى أن مراكز بحوث شركات التداول تقدم حاليا خدمات متنوعة لنشر توصياتها للجماهير عبر مواقعها دون مقابل مادى، وهذه مصادر موثوقة للمتعاملين الذين لا تتوفر لديهم المعرفة الكافية بآليات التداول فى الأسهم، ليقوموا باستخدامها بدلا من اتباع مجموعات السوشيال ميديا غير الموثوقة.

واستحوذ المستثمرون الأفراد على نحو 98% من إجمالى أعداد المستثمرين فى البورصة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2023، بينما استحوذت المؤسسات على 2% من إجمالي أعداد المستثمرين، وشكل المستثمرون المصريون نحو 98%، فيما استحوذ المستثمرون الأجانب على 1%، وبذات النسبة المستثمرين العرب بنحو1%.

وقال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، إن هذا النوع من المجموعات لا يستطيع التأثير على سوق المال بأكمله، وإن الصعود الأخير فى البورصة يرجع الفضل فيه إلى المستثمرين ذوى الرؤية الاقتصادية الواسعة، والتى دفعتهم للاستثمار فى الأسهم للتحوط من المشاكل الاقتصادية الحالية.

وتابع أن تأثير هذه المجموعات يكمن فى ترشيحاتهم لشراء أسهم الشركات التى لا تتمتع بعدد كاف من أسهم التداول الحر، مثل أسهم الشركات الصغيرة، وبعض أسهم المؤشر السبعينى، إذ يقوم المتعاملون بترشيح شراء هذا النوع من الأسهم لخلق حالة من الندرة فى الأوراق المالية المعروض للبيع، وبالتالى يرتفع سعر السهم وفقا لقوانين العرض والطلب، ثم ينتفع المتعاملون من هذا الارتفاع فى السعر.

وأضاف لذلك تبتعد تلك التوصيات عن شراء أسهم الشركات الكبيرة، وعلى سبيل المثال أسهم المؤشر الثلاثينى، لعدم قدرتهم على السيطرة عليها، إذ يتم الاستثمار فى تلك الأسهم المهمة بناء على أسس استثمارية صحيحة، وعلى تحليل شامل للقوائم المالية لهذه الشركات.

ووفقًا لبيانات البورصة، فإن أعداد المتعاملين الجدد حقق رقمًا قياسيًا حيث بلغ 175 ألف مستثمر في نهاية عام 2022، ليصل إجمالي أعداد المستثمرين المسجلين 526 ألف مستثمر بنهاية الفترة.

وأوضح محمد لطفى، العضو المنتدب لشركة“أسطول لتداول الأوراق المالية”، أن المجموعات لا تؤثر على الأسهم ذات الوزن النسبى الكبير فى المؤشر الرئيسى، وعلى سبيل المثال سهم“البنك التجارى الدولى”، وما يشابهه إلا أن لها القدرة فى التأثير على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع أن التوصيات المتداولة تستهدف المستثمرين الأفراد، الذين يقومون بعمليات مضاربة على الأسهم الصغيرة، مشيرًا إلى أن الزيادة الكبيرة فى أعداد المستثمرين الأفراد خلال العام السابق، لحقه ظهور هذا النوع من التوصيات على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأشارت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ، إلى أن قرار الهيئة الصادر فى 2021 بشأن تجريم التوصيات المتعلقة بالأسهم المدرجة على مواقع التواصل الاجتماعى، كان له تأثير واضح على حد انتشار هذه المجموعات، إذ كانت أكثر شيوعا بدرجة كبيرة قبل عام 2021.

وأوضحت أن المجموعات التى تتناول أنباء الأسهم على مواقع التواصل الاجتماعى، توجد فى عدة دول أخرى غير مصر، مثل الولايات المتحدة، إلا أن الفارق يكمن فى الثقافة المالية لدى أعضاء هذه المجموعات، وكيفية استجابتهم للمعلومات المتداولة.

وتابعت أن المستثمرين الأفراد داخل سوق البورصة المصرية، فى حاجة إلى وجود حملات تثقيفية لفهم آليات التداول فى سوق المال، وهذا دور الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، بجانب الجمعيات المهنية، وليس دور مجموعات غير المتخصصة.

وشددت على أهمية عدم الاستماع إلى أي ترشيحات إلا من قبل المتخصصين، والحاصلين على رخص لمزاولة المهنة من إحدى الجمعيات المهنية، مثل جمعية المحللين الفنيين المصرية، موضحة أنه توجد مصادر متنوعة للحصول على أخبار وبيانات موثقة عن الأسهم المدرجة، سواء على موقع البورصة المصرية الذى ينشر أحدث البيانات بخصوص أسعار الأسهم ومضاعف ربحيتها، أو شركات التداول التى تنشر توصياتها للأسهم على مواقعها دون مقابل مادى.

وساهمت توصيات“السوشيال ميديا” فى السيطرة على أسهم بعض الشركات على مستوى العالم، وكان أبرزها حادثة شركة“جيم ستوب”، التى يتم تداولها فى بورصة وول ستريت الأمريكية، إذ كانت الشركة تعانى وقت جائحة كورونا من تباطؤ فى مكاسبها، وراهن العديد من مديرى صناديق الاستثمار على فقدان الشركة لقيمتها، مما دفعهم إلى البيع على المكشوف لأسهمها.

وعلى الرغم من ذلك، قام مستخدمو أحد منتديات منصة“ريددت”بالتوصية بشراء أسهم الشركة حتى ارتفع سعر السهم بمعدلات قياسية، ليحقق مكاسب خيالية بنحو 1700%، خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2021، مؤديا إلى خسارة بالغة لمن ساهموا فى عمليات البيع على المكشوف.

ومن خلال عمليات البيع على المكشوف، يقوم الأشخاص باقتراض ورقة مالية لشركة بعينها ثم بيعها، بهدف شرائها لاحقا بسعر أقل، حتى يتمكنوا من تحقيق ربح يعادل الفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا، ولذلك تعتمد هذه العمليات على المراهنة على انخفاض سعر السهم، وإلا سيحقق القائمون عليها خسائر.

وقال عمرو الألفى، كبير محللين استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن المستثمرين الأفراد يفضلون هذه المجموعات لأن فيها أحدث الأخبار بخصوص أسهم المضاربات التى سيتوجه نحوها المستثمرون، مما يخلق لهم القدرة على التحكم فى الأسهم ومعرفة ما يمكن أن يخلق لهم أرباحا سريعة لعدة أيام.

وتابع هذه الطريقة لا علاقة لها بالمفهوم الحقيقى للاستثمار، والذى يتطلب بحثا منهجيا وتقييما للمخاطر الاستثمارية المرتبطة بعملية الشراء، ولذلك فعلى المدى الطويل يواجه المستثمرون خسائر مرتفعة، خاصة وأن هذه المجموعات لا تكون مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويمكن لأى شخص المشاركة فيها دون أن يكون خبيرا بسوق المال.

وأكد أن هذه الترشيحات تفتقر لأساسيات التحليل المالى أو التحليل الفنى، فهى قائمة على شائعات دون أساس، ومخاطرها أفضل من مكاسبها، فعلى الرغم من أى استثمار يتطلب درجة من المخاطرة، إلا أن هذه المخاطر يجب أن تكون مدروسة وقائمة على دراية بأسس إيجابيات وسلبيات السهم موضع الدراسة.

وأشار إلى أن بعض المستخدمين يلجأوا لهذه المجموعات لكونها بدون رسوم، ولكنه ينصح بالابتعاد عنها لأنها قد يكون بها تعارض مصالح، أو أشخاص لهم أهداف محددة للنفع الشخصى، والأفضل هو اللجوء إلى التقييم الشخصى للسهم، وفى حالة افتقار المعرفة، فيستحسن استشارة الخبراء المرخصين من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال باسم أبوغنيمة، مدير إدارة التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن التوصيات الخاطئة التي يروج لها أشخاص ليس لديهم معرفة تضر بشكل كبير المستثمرين خاصة الأفراد، ولذلك يجب توعية ونصح الأفراد، وأن يكونوا علي دراية بالخبراء والمحللين المعتمدين والذين يستطيعون الثقة فيما يقولون، مؤكدًا أهمية وجود دور رقابي لردع مثل هذه الصفحات والأشخاص الذين ينشرون آراء وتوصيات مزيفة.

وأظهر تقرير معهد رويترز لدراسات الصحافة، الصادر هذا العام عن الأخبار الرقمية أن نحو 22% من الجمهور يفضل الحصول على الأخبار كمصدر أولى، من موقع إلكتروني على الإنترنت أو تطبيق، ممثلا تراجع بواقع 10 نقاط منذ عام 2018، بينما تفضل الفئات العمرية الأصغر سنا الاطلاع على الأخبار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كما يميل الصغار إلى التأثر بمشاهير“السوشيال ميديا” عن الصحفيين التقليدين.

وقال محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفني بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، إن وجود العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تتناول ما يخص التعامل على الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية، وقيام بعض الأفراد بالإدلاء ببيانات ومعلومات وتقديم استشارات وتوصيات عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ونشرها على تلك الصفحات الافتراضية يؤثر بالضرر البالغ على صغار المستثمرين من الأفراد.

وأوضح أن هؤلاء الأشخاص يقوموا بإعطاء التوصيات دون خبرة وبناءاً على آرائهم الشخصية، بقصد توجيه القرارات الاستثمارية للأفراد لتحقيق نفع شخصي والإضرار بصغار المستثمرين، مما يؤدي أيضاً إلى الإساءة لسمعة البورصة المصرية خاصة بمن ليس لديهم الخبرة الكافية بالسوق.

وأضاف فريج أنه يجب وجود رقابة على هذه التوصيات، والاهتمام بتوعية وتثقيف صغار المستثمرين للحذر من هؤلاء الأشخاص والذين لا يوجد لديهم الخبرة الكافية لإعطاء التوصيات.