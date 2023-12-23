موريتانيا: تخصيص 90 مليون يورو لتوفير الكهرباء بـ481 قرية

MENAFN - Al-Borsa News) قال وزير الطاقة الموريتاني الناني ولد اشروقه إن قطاعه خصص 90 مليون يورو لمشروع كهربة 481 قرية في محافظات اترارزة، ولبراكنة، وكيدي ماغه، وكورول، عبر مد 3 آلاف كلم من الشبكات.

واضاف خلال وضع حجر الأساس اليوم السبت لمشروع الخط الكهربائي عالي الجهد (90 كيلو فولت) يربط بين مدينة كرمسين وميناء انجاكو جنوب البلاد بإشراف من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ان الخط الكهربائي عالي الجهد تكفل بتمويله الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بغلاف مالي 8.4 مليون دولار أمريكي يهدف إلى التغذية الكهربائية لميناء انجاكو وتطوير شبكة النقل الكهربائية الوطنية وتعزيز الولوج للكهرباء في الحيز الجغرافي.

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ويتكون المشروع من توسعة محطة ببني نعجيالتي تغذي مدينة نواكشوط بالماء وإنشاء خط كهربائي ويربط بين المحطة الكهربائية ببني نعجي وميناء انجاكو بطول 39 كلم، وإنشاء محطة تحويل جديدة بميناء انجاكو وهو ميناء عسكري تجاري شيدته موريتانيا مؤخرا بتعاون مع الصين وكلف مليار دولار.

واضاف الوزير ان السنوات الأربع من ولاية الرئيس الغزواني شهدت توالي الإنجازات بوتيرة متسارعة في مجالات الطاقة، مشيرا إلى أن هذه السياسة الرشيدة ساهمت في قطع أشواط معتبرة على طريق بناء منظومة كهربائية متكاملة، تضمن الاكتفاء السيادي، وتنشد تلبية الاحتياجات التنموية والمعيشية، بتكلفة ميسورة، على امتداد رقعة الوطن، مع مراعاة الاستدامة.

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