موريتانيا: تخصيص 90 مليون يورو لتوفير الكهرباء بـ481 قرية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وزير الطاقة الموريتاني الناني ولد اشروقه إن قطاعه خصص 90 مليون يورو لمشروع كهربة 481 قرية في محافظات اترارزة، ولبراكنة، وكيدي ماغه، وكورول، عبر مد 3 آلاف كلم من الشبكات.
واضاف خلال وضع حجر الأساس اليوم السبت لمشروع الخط الكهربائي عالي الجهد (90 كيلو فولت) يربط بين مدينة كرمسين وميناء انجاكو جنوب البلاد بإشراف من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ان الخط الكهربائي عالي الجهد تكفل بتمويله الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بغلاف مالي 8.4 مليون دولار أمريكي يهدف إلى التغذية الكهربائية لميناء انجاكو وتطوير شبكة النقل الكهربائية الوطنية وتعزيز الولوج للكهرباء في الحيز الجغرافي.
موضوعات متعلقة
تعافي ألمانيا يزداد صعوبة في 2024 موسكو تزيد رسوم نقل النفط التي تدفعها لروسيا البيضاء 10% من فبراير 49.3 % نسبة ارتفاع عدد السياح بتونس خلال 2023
ويتكون المشروع من توسعة محطة ببني نعجيالتي تغذي مدينة نواكشوط بالماء وإنشاء خط كهربائي ويربط بين المحطة الكهربائية ببني نعجي وميناء انجاكو بطول 39 كلم، وإنشاء محطة تحويل جديدة بميناء انجاكو وهو ميناء عسكري تجاري شيدته موريتانيا مؤخرا بتعاون مع الصين وكلف مليار دولار.
واضاف الوزير ان السنوات الأربع من ولاية الرئيس الغزواني شهدت توالي الإنجازات بوتيرة متسارعة في مجالات الطاقة، مشيرا إلى أن هذه السياسة الرشيدة ساهمت في قطع أشواط معتبرة على طريق بناء منظومة كهربائية متكاملة، تضمن الاكتفاء السيادي، وتنشد تلبية الاحتياجات التنموية والمعيشية، بتكلفة ميسورة، على امتداد رقعة الوطن، مع مراعاة الاستدامة.
المصدر:
MENAFN23122023000202011048ID1107652085
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.