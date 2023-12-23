49.3 % نسبة ارتفاع عدد السياح بتونس خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت السياحة انتعاشا في تونس مع استقبالها 8,8 مليون زائر عام 2023، بزيادة 49,3% على أساس سنوي، متجاوزة الرقم القياسي المسجل عام 2019 قبل ظهور وباء كوفيد.

وقال مدير الدراسات والتعاون الدولي بالديوان الوطني للسياحة أيمن رحماني“كان هدفنا استعادة 80% من التدفقات السياحية المسجلة سنة 2019 وهي السنة المرجعية للعقد الماضي”.

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وأشار إلى أنه حتى 10 ديسمبر 2023 تجاوزت تونس هذا الهدف باستقبالها 8,8 مليون زائر مقابل 8,7 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2019.

وأكد رحماني“إذا حافظنا على ذلك بحلول نهاية عام 2023، فسنصل إلى 9,6 مليون زائر”.

وبلغت الإيرادات 6,7 مليار دينار (حوالى 2 مليار يورو) حتى 10 ديسمبر 2023.

وقال رحماني”هذا رقم استثنائي مع الأخذ في الاعتبار الإيرادات المحتملة البالغة 6,9 مليار دينار بحلول نهاية 2023′′.

وتصدر قائمة الزوار الجزائريون (2,7 مليون) يليهم الليبيون (2,1 مليون) ثم الفرنسيون (+14,6% بعدد 974 ألف سائح).

وكان القطاع يتعافى بالفعل في عام 2022، عندما استعادت تونس 68% من عدد السياح المسجل عام 2019.

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