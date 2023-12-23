49.3 % نسبة ارتفاع عدد السياح بتونس خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت السياحة انتعاشا في تونس مع استقبالها 8,8 مليون زائر عام 2023، بزيادة 49,3% على أساس سنوي، متجاوزة الرقم القياسي المسجل عام 2019 قبل ظهور وباء كوفيد.
وقال مدير الدراسات والتعاون الدولي بالديوان الوطني للسياحة أيمن رحماني“كان هدفنا استعادة 80% من التدفقات السياحية المسجلة سنة 2019 وهي السنة المرجعية للعقد الماضي”.
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وأشار إلى أنه حتى 10 ديسمبر 2023 تجاوزت تونس هذا الهدف باستقبالها 8,8 مليون زائر مقابل 8,7 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2019.
وأكد رحماني“إذا حافظنا على ذلك بحلول نهاية عام 2023، فسنصل إلى 9,6 مليون زائر”.
وبلغت الإيرادات 6,7 مليار دينار (حوالى 2 مليار يورو) حتى 10 ديسمبر 2023.
وقال رحماني”هذا رقم استثنائي مع الأخذ في الاعتبار الإيرادات المحتملة البالغة 6,9 مليار دينار بحلول نهاية 2023′′.
وتصدر قائمة الزوار الجزائريون (2,7 مليون) يليهم الليبيون (2,1 مليون) ثم الفرنسيون (+14,6% بعدد 974 ألف سائح).
وكان القطاع يتعافى بالفعل في عام 2022، عندما استعادت تونس 68% من عدد السياح المسجل عام 2019.
المصدر:
MENAFN23122023000202011048ID1107652084
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