((مستثمرى المشروعات الصغيرة)) يتلقى 260 طلبا لتصنيع منتجات مستوردة

MENAFN - Al-Borsa News) تلقى اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة 260 طلبا للمنافسة على 152 فرصة استثمارية لاستبدال المنتج المستورد بمنتج محلى تماشيًا مع توجهات الحكومة لترشيد الاستيراد وتعميق التصنيع المحلى.

وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد، إن الاتحاد سيرفع مذكرة للحكومة بأسماء المصانع والشركات لتخصيص أراضى لهم للبدء فى أعمال الإنشاءات، بالإضافة إلى توفير تمويلات ميسرة لشراء المعدات والآلات أيضًا.

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وأضاف السقطى لـ((البورصة))، أن آخر شركة تقدمت بطلب لإقامة مشروع تصنيع إكسسورات هواتف المحمول بدلا من استيرادها من الخارج، مؤكدًا وجود فرص استثمارية واعدة وبنية تحتية ومناخ ومزايا جيدة للمستثمرين الراغبين فى إقامة مشروعات بمكونات محلية.

وطرحت وزارة التجارة والصناعة مؤخرًا 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندًا جمركيًا لبدء تصنيعها محليًا، بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعى وتوفير مدخلات الإنتاج لعدد كبير من الصناعات المصرية.

أشار السقطى، إلى أن تعميق الصناعة المحلية يساهم فى النهوض بالصناعة لتصبح مصر من الدول الرائدة صناعيًا فى الشرق الأوسط وأفريقيا وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة مساهمة النشاط الصناعى فى عوائد الصادرات.

وقال إن السوق المحلى بحاجة إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة مختلفة عن المتاح، والاتحاد يقدم جميع المساعدات للراغبين فى إقامة مشروعات فى أى نشاط استثمارى.