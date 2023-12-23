((مستثمرى المشروعات الصغيرة)) يتلقى 260 طلبا لتصنيع منتجات مستوردة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تلقى اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة 260 طلبا للمنافسة على 152 فرصة استثمارية لاستبدال المنتج المستورد بمنتج محلى تماشيًا مع توجهات الحكومة لترشيد الاستيراد وتعميق التصنيع المحلى.
وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد، إن الاتحاد سيرفع مذكرة للحكومة بأسماء المصانع والشركات لتخصيص أراضى لهم للبدء فى أعمال الإنشاءات، بالإضافة إلى توفير تمويلات ميسرة لشراء المعدات والآلات أيضًا.
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وأضاف السقطى لـ((البورصة))، أن آخر شركة تقدمت بطلب لإقامة مشروع تصنيع إكسسورات هواتف المحمول بدلا من استيرادها من الخارج، مؤكدًا وجود فرص استثمارية واعدة وبنية تحتية ومناخ ومزايا جيدة للمستثمرين الراغبين فى إقامة مشروعات بمكونات محلية.
وطرحت وزارة التجارة والصناعة مؤخرًا 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندًا جمركيًا لبدء تصنيعها محليًا، بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعى وتوفير مدخلات الإنتاج لعدد كبير من الصناعات المصرية.
أشار السقطى، إلى أن تعميق الصناعة المحلية يساهم فى النهوض بالصناعة لتصبح مصر من الدول الرائدة صناعيًا فى الشرق الأوسط وأفريقيا وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة مساهمة النشاط الصناعى فى عوائد الصادرات.
وقال إن السوق المحلى بحاجة إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة مختلفة عن المتاح، والاتحاد يقدم جميع المساعدات للراغبين فى إقامة مشروعات فى أى نشاط استثمارى.
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