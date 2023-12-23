((نيسان إيجيبت)) تطرح سيارة كهربائية بتكنولوجيا ((E - Power)) خلال 2024

تستعد شركة ((نيسان إيجيبت)) لتقديم السيارة الكهربائية بتكنولوجيا ((e – power)) بالسوق المصرى خلال 2024، بجانب خطة لفتح أسواق تصديرية جديدة الفترة المقبلة، مع زيادة حجم صادرات الشركة للدول الأفريقية، بجانب التطلع نحو العودة للمشاركة بمبادرة الحكومة لإحلال السيارات المتقادمة التى مر على تصنيعها أكثر من 20 عاماً.

قال شريف الدسوقى، العضو المنتدب لشركة نيسان أفريقيا، إنَّ السيارة الكهربائية المزودة بتكنولوجيا ((e – power)) تم تقديمها فى المغرب لأول مرة خلال الشهر الماضى، وهى تكنولوجيا خاصة بنسيان؛ حيث إنها تعتمد على البنزين فى توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل تلك النوعية من السيارات.

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أشار ((الدسوقى)) إلى أن الشركة تستهدف تقديم السيارة بالسوق المصرى خلال العام المقبل 2024، موضحاً أن حجم إنتاج مصنع مصر وصل إلى 300 ألف وحدة خلال الـ20 عاماً الماضية.

أضاف أن السوق الأفريقى يعد الرهان الرابح لصناعة السيارات فى العالم، بدعم من معدلات نموه، خاصة وسط تشبع الأسواق الأمريكية والأوروبية.

تابع: إنَّ ((نيسان العالمية)) تمتلك 4 مصانع، موزعة بين ((مصر وجنوب أفريقيا))، بجانب مصنعين آخرين فى غانا، ونيجيريا، وحصة نيسان أفريقيا تصل إلى 70 ألف سيارة سنوياً، وتستهدف زيادة مبيعاتها لأكثر من 50% السنوات المقبلة، من خلال وضع استراتيجية لرفع قدرات المصانع سواء فى مصر أو جنوب أفريقيا.

أكد أن الشركة تستهدف تعزيز تواجدها فى عدة أسواق خاصة شمال أفريقيا؛ حيث تم توقيع اتفاقيتين مع ((الجزائر، وليبيا)) خلال الأشهر الماضية.

جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية لمصنعها بالسادس من أكتوبر، نهاية الأسبوع الماضى، تواكب هذه الجولة احتفال الشركة هذا العام بإنتاج 300 ألف سيارة منذ تأسيس مصنعها بمصر.

وقال محمد عبدالصمد، العضو المنتدب لـ((نيسان مصر))، إنَّ الشركة صدرت نحو 7500 سيارة من طراز ((صنى)) للأسواق الأفريقية منذ بدء الاتجاه نحو التصدير فى أغسطس 2022.

أشار ((عبدالصمد)) إلى أن الشركة تضع الأولوية فى الإنتاج لتلبية احتياجات التصدير؛ حيث إنَّ هذا القرار جاء لدعم السوق المحلى بالعملة الصعبة، وبالتالى دفع عجلة الإنتاج.

أوضح أن الشركة تتطلع للعودة مجدداً للمشاركة فى مبادرة إحلال السيارات التى تتبناها الحكومة من خلال تخصيص سياراتها المجمعة محلياً ضمن مبادرة الإحلال للمركبات المتقادمة التى مر على صنعها أكثر من 20 عاماً للعمل بالغاز الطبيعى.

أضاف أن الشركة سلمت أكثر من 6.2 ألف سيارة لصالح مبادرة الإحلال من خلال المشاركة بطرازات ((صنى، وسنترا)) المجمعة محلياً.

من جانبه، قال وليد فتحى، مدير عام مصنع نيسان مصر، إنَّ حجم إنتاج المصنع يصل إلى 25 ألف سيارة سنوياً، وبواقع 100 وحدة يومياً عبر وردتين، لموديلات ((صنى وسنترا، ونيسان البيك أب فئة التجارى))، موضحاً أن الطاقة القصوى للمصنع تقدر بنحو 50 ألف سيارة سنوياً.

أشار ((فتحى)) إلى أن نسبة المكون المحلى وصلت إلى 50 و52%، وتسعد الشركة جاهدةً لزيادة تلك النسبة خلال الفترة المقبلة.

وتأسست ((نيسان)) مصر منذ عام 2004، وتضم الشركة أكثر من 1100 موظف وفنى، وتمتلك شبكة واسعة من 16 وكيلاً معتمداً و44 منفذ بيع فى جميع أنحاء مصر، بما فى ذلك 35 صالة عرض و25 مركز خدمة فى مختلف المحافظات.