((نيسان إيجيبت)) تطرح سيارة كهربائية بتكنولوجيا ((E - Power)) خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((الدسوقى)): 300 ألف سيارة حجم إنتاج مصنع نيسان مصر خلال 20 عاماً
تستعد شركة ((نيسان إيجيبت)) لتقديم السيارة الكهربائية بتكنولوجيا ((e – power)) بالسوق المصرى خلال 2024، بجانب خطة لفتح أسواق تصديرية جديدة الفترة المقبلة، مع زيادة حجم صادرات الشركة للدول الأفريقية، بجانب التطلع نحو العودة للمشاركة بمبادرة الحكومة لإحلال السيارات المتقادمة التى مر على تصنيعها أكثر من 20 عاماً.
قال شريف الدسوقى، العضو المنتدب لشركة نيسان أفريقيا، إنَّ السيارة الكهربائية المزودة بتكنولوجيا ((e – power)) تم تقديمها فى المغرب لأول مرة خلال الشهر الماضى، وهى تكنولوجيا خاصة بنسيان؛ حيث إنها تعتمد على البنزين فى توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل تلك النوعية من السيارات.
موضوعات متعلقة
الفئة الأعلى من ((كيا سبورتاج)) تسجل 2.2 مليون جنيه “المشاط” تتابع مشروعات التعاون الإنمائي مع البنك الدولي “التعاون الدولي”: 3.9 مليار دولار المحفظة الإنمائية مع اليابان منذ 2010
أشار ((الدسوقى)) إلى أن الشركة تستهدف تقديم السيارة بالسوق المصرى خلال العام المقبل 2024، موضحاً أن حجم إنتاج مصنع مصر وصل إلى 300 ألف وحدة خلال الـ20 عاماً الماضية.
أضاف أن السوق الأفريقى يعد الرهان الرابح لصناعة السيارات فى العالم، بدعم من معدلات نموه، خاصة وسط تشبع الأسواق الأمريكية والأوروبية.
تابع: إنَّ ((نيسان العالمية)) تمتلك 4 مصانع، موزعة بين ((مصر وجنوب أفريقيا))، بجانب مصنعين آخرين فى غانا، ونيجيريا، وحصة نيسان أفريقيا تصل إلى 70 ألف سيارة سنوياً، وتستهدف زيادة مبيعاتها لأكثر من 50% السنوات المقبلة، من خلال وضع استراتيجية لرفع قدرات المصانع سواء فى مصر أو جنوب أفريقيا. ((عبدالصمد)): الشركة تتطلع للمشاركة مجدداً فى مبادرة إحلال السيارات المتقادمة
أكد أن الشركة تستهدف تعزيز تواجدها فى عدة أسواق خاصة شمال أفريقيا؛ حيث تم توقيع اتفاقيتين مع ((الجزائر، وليبيا)) خلال الأشهر الماضية.
جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية لمصنعها بالسادس من أكتوبر، نهاية الأسبوع الماضى، تواكب هذه الجولة احتفال الشركة هذا العام بإنتاج 300 ألف سيارة منذ تأسيس مصنعها بمصر.
وقال محمد عبدالصمد، العضو المنتدب لـ((نيسان مصر))، إنَّ الشركة صدرت نحو 7500 سيارة من طراز ((صنى)) للأسواق الأفريقية منذ بدء الاتجاه نحو التصدير فى أغسطس 2022.
أشار ((عبدالصمد)) إلى أن الشركة تضع الأولوية فى الإنتاج لتلبية احتياجات التصدير؛ حيث إنَّ هذا القرار جاء لدعم السوق المحلى بالعملة الصعبة، وبالتالى دفع عجلة الإنتاج. ((فتحى)): 25 ألف سيارة متوسط الطاقة الإنتاجية لمصنع مصر بنسبة مكون 52%
أوضح أن الشركة تتطلع للعودة مجدداً للمشاركة فى مبادرة إحلال السيارات التى تتبناها الحكومة من خلال تخصيص سياراتها المجمعة محلياً ضمن مبادرة الإحلال للمركبات المتقادمة التى مر على صنعها أكثر من 20 عاماً للعمل بالغاز الطبيعى.
أضاف أن الشركة سلمت أكثر من 6.2 ألف سيارة لصالح مبادرة الإحلال من خلال المشاركة بطرازات ((صنى، وسنترا)) المجمعة محلياً.
من جانبه، قال وليد فتحى، مدير عام مصنع نيسان مصر، إنَّ حجم إنتاج المصنع يصل إلى 25 ألف سيارة سنوياً، وبواقع 100 وحدة يومياً عبر وردتين، لموديلات ((صنى وسنترا، ونيسان البيك أب فئة التجارى))، موضحاً أن الطاقة القصوى للمصنع تقدر بنحو 50 ألف سيارة سنوياً.
أشار ((فتحى)) إلى أن نسبة المكون المحلى وصلت إلى 50 و52%، وتسعد الشركة جاهدةً لزيادة تلك النسبة خلال الفترة المقبلة.
وتأسست ((نيسان)) مصر منذ عام 2004، وتضم الشركة أكثر من 1100 موظف وفنى، وتمتلك شبكة واسعة من 16 وكيلاً معتمداً و44 منفذ بيع فى جميع أنحاء مصر، بما فى ذلك 35 صالة عرض و25 مركز خدمة فى مختلف المحافظات.
MENAFN23122023000202011048ID1107652081