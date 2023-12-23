تعافي ألمانيا يزداد صعوبة في 2024

MENAFN - Al-Borsa News) أراد العديد من رؤساء الشركات الألمان شيئًا واحدًا فقط لعيد الميلاد، وهو“إشعارات التمويل”. لكن دوائر الأعمال في البلاد لم تتحدث سوى قليلاً عنها منذ 15 نوفمبر.

ففي ذلك اليوم، أعلنت المحكمة الدستورية الفيدرالية أن خطة الحكومة لإعادة توظيف 60 مليار يورو(66 مليار دولار) من أعمال الائتمان“الطارئة” المخصصة لمكافحة“كوفيد” في أعمال البنية التحتية وانتقال الطاقة، كانت غير دستورية.

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وهذا أدى إلى إحداث فجوة في خطط الإنفاق للحكومة الائتلافية، كما أثار مخاوف بين تلك الشركات التي تعتمد على الدعم العام لاستثماراتها.

ورغم أنها ليست كثيرة، إلا أنها أساسية في الرؤية الاقتصادية للحكومة، وهذه الرؤية مهمة بدورها للمؤسسات الألمانية ككل، حسبما أوضحته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.

في أوائل ديسمبر، تلقت شركة“نورث فولت”، وهي شركة سويدية مبتكرة لتصنيع البطاريات، إشعار تمويلٍ للحصول على دعم يبلغ 564 مليون يورو لبناء مصنع بلغت تكلفته نحو 4.5 مليار يورو بولاية شليسفيج هولشتاين شمال ألمانيا.

في الوقت نفسه، تنتظر الشركات الأخرى، بما فيها تلك التي تقف وراء 11 من“27 مشروع ألماني هام ذو مصلحة أوروبية مشتركة”، والتي لم تتلق بعد عرض تمويل رسمي؛ بفارغ الصبر محفزاتها الاقتصادية.

ما حصلت عليه الشركات بدلاً من ذلك هو جرعة مريرة من التقشف، فقد قال أولاف شولتز، مستشار الحزب الاشتراكي الديمقراطي في 13 ديسمبر:“علينا تدبير أمورنا بأموال أقل بكثير”.

بعد مناقشات متوترة مع شركائه من الحزب الأخضر والديمقراطي الحر، كشف شولتز النقاب عن مدخرات بقيمة 29 مليار يورو، بما فيها مبلغ أقل قدره 12 مليار يورو لصالح صندوق المناخ وتحول الطاقة.

لم تتضح التفاصيل بعد، لكن بعضًا من هذا سيأتي من النهاية المبكرة لدعم السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية، وزيادة أعلى من المتوقع في ضريبة الكربون ورسوم جديدة على الشركات التي تستخدم البلاستيك، علمًا بأنه ليس هناك إشعارات تمويل آخرى في الأفق.

يثير التقشف الذي اتبعه شولتز شكوكًا حول“الوعود الأخرى للحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات”.

يقول كريستوف بيرترام، من شركة“إف جي إس” الاستشارية:“يضغط الرؤساء بجنون على وزارة الاقتصاد بينما تبذل وزارة المالية قصارى جهدها لمنع وعود الإنفاق الجديدة”.

يبدو أن الدعم البالغ 10 مليارات يورو، الذي حصلت عليه شركة“إنتل” الأمريكية لصناعة الرقائق لإقامة مصنع لأشباه الموصلات تبلغ قيمته 30 مليار يورو، والذي سيكون أكبر استثمار أجنبي منفرد في ألمانيا بعد الحرب، أصبح موضع شك.

وكذلك الدعم البالغ 5 مليارات يورو لمصنع الرقائق في دريسدن الذي ستبنيه شركة“تايوان لصناعة أشباه الموصلات”، فهذه التبرعات مجرد محاولة مكلفة، وربما غير مجدية، للمنافسة في سباق دعم الرقائق العالمي.

ومع ذلك، فإن إلغائها الآن“سيرسل إشارة كارثية” حول جدارة الحكومة بالثقة، طبقا لتحذيرات مارسيل فراتزشر رئيس المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية.

تضاف فوضى الميزانية إلى سلسلة من“المخاوف” المتعلقة بالأعمال التجارية الألمانية، إضافة إلى تقلص الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع أسعار الطاقة ونقص العمالة الماهرة والروتين المرهق باستمرار وصعود اليمين الشعبوي المتطرف.

لا عجب أن الرؤساء أصبحوا يشعرون بخيبة أمل أكثر من شولتز وشركائه في التحالف.

ويشير مسح أجرته إحدى المجلات التجارية في أوائل ديسمبر إلى أن ما يقرب من 83% يقولون إن الحكومة لا تقوم بعمل جيد، فيما يرغب 75% في أن تجري ألمانيا انتخابات جديدة خلال 2024.

كما تراجع مؤشر مناخ الأعمال التابع لمعهد“إيفو” مرة أخرى، بعد أن تجاوز مستويات ما قبل الوباء في معظم عام 2021.

تؤثر المشاعر الكئيبة على القرارات الاستثمارية، إذ انخفض الإنفاق الرأسمالي للشركات في الربع الثالث، على أساس سنوي، بعد أن نما بالكاد في الربع السابق القليل.

وخفضت الشركات بشكل كبير خططها الاستثمارية، وفقًا لمسح جديد شمل 5000 شركة أجراه معهد“إيفو”.

ووفقًا لأحدث استطلاع ربع سنوي لـ”ميتتلستاند”، تخطط 24% فقط من الشركات متعددة الجنسيات المملوكة للعائلات في ألمانيا للاستثمار في التوسعات، وهي أدنى حصة منذ بدء الاستطلاع في 2010، فيما قال 42% منهم إنهم لن يستثمروا في ألمانيا بعد الآن.

كل هذا يعكس المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الطلب وعدم اليقين العام بشأن السياسة الاقتصادية، كما توضح لارا زارجيس من معهد“إيفو”.

رغم أن معظم الاقتصاديين يتوقعون انتعاشًا معتدلاً للاقتصاد الألماني العام المقبل، يتوقع سيباستيان دوليين، من معهد أبحاث“اي.إم.كيه” أن يستمر الركود حتى 2024 بسبب تخفيضات الإنفاق بعد حكم المحكمة الدستورية.

يعتقد دوليين أنه من“السخف اقتصاديًا” الالتزام بحدود الإنفاق الصارمة، كما يعتزم شولتز القيام بذلك العام المقبل، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة طاقة، مما يوفر المأوى لأكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا التي مزقتها الحرب والتي تعاني ضعفًا اقتصاديًا.

يرى سيجفريد روسفورم، رئيس“بي دي أي”، الاتحاد الصناعي الرئيسي في ألمانيا، مشروع قانون الإنفاق باعتباره“ميزانية تقشف صعبة تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد والمستهلكين”.

ويتفق روسفورم مع دوليين على أن ذلك سيجعل تعافي ألمانيا خلال عام 2024 أكثر صعوبة.