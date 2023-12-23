بالم واحة سيوة تعتزم تصدير 60 طن تمور للسوق الأمريكى خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة“بالم واحة سيوة” تصدير منتجاتها لأول مرة عبر توجيه 60 طن تمور للولايات المتحدة الأمريكية العام المقبل بدلًا من من الاكتفاء بالسوق المحلى.

قال أحمد حسن، مدير إنتاج الشركة، إن إنتاج“بالم واحة سيوة” من التمور يصل إلى 300 طن سنويًا، ومن المستهدف تصدير 40% منه العام المقبل.

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أشار إلى أن الشركة ستوجه صادراتها للدول الأفريقية بجانب الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الدول العربية ليست من الدول المستهدفة للتصدير؛ نظراً لامتلاك أغلب الدول تمور ذات جودة بما يجعل الشركة تتوجه للأسواق التى لديها احتياج للمنتجات.

وكشف أن إنتاج الشركة من زيت الزيتون يبلغ 200 طن سنوياً، وأن الشركة تعتمد على توريد كافة الإنتاج للسوق المحلى نظراً لأن الإنتاج المحلى من زيت الزيتون لا يغطى متطلبات السوق.

أوضح أن أسعار زيت الزيتون ارتفعت نتيجة التغيرات المناخية التى يشهدها العالم أدت إلى انخفاض كميات الزيت التى يتم تحصيلها من الزيتون.

أوضح أن كل 100 كيلو زيتون تنتج 10 كيلو زيت زيتون، وأن سعر كيلو زيت الزيتون من 350 لـ 400 جنيه حسب الجودة ونوع.

أشار إلى أن التحدى الأكبر للشركة يتمثل فى ارتفاع تكاليف النقل خاصة فى ظل ابتعاد المصنع عن الأسواق الرئيسية فى القاهرة والاسكندرية، مشيرًا إلى أن تكلفة نقل 4 أطنان من التمور أو زيت الزيتون من سيوة إلى القاهرة، تؤدى لزيادة سعر المنتج النهائى 10 جنيهات للكيلو؛ بما يؤدى إلى تقليل تنافسية المنتجات فى السوق المحلى.