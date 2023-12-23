((بوليدو للصناعات الغذائية)) تستهدف مبيعات بقيمة 1.2 مليون دولار العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة ((بوليدو)) للصناعات الغذائية، زيادة مبيعاتها إلى 1.2 مليون دولار، خلال العام المقبل، مقابل مليون دولار العام الجارى.
قال أسامة سليم البرى، رئيس مجلس إدارة شركة ((بوليدو))، إنَّ الشركة واجهت صعوبات، خلال العام الجارى، أبرزها أزمة استيراد المواد الخام؛ حيث إن من 70% إلى 80% مستلزمات الإنتاج مستوردة.
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أشار إلى أن ((بوليدو)) تستهدف التواجد فى أسواق تصديرية جديدة بدول أفريقيا الغربية والشرقية مثل تنزانيا وكينيا ورواندا وأوغندا ونيجيريا وموريتانيا والسنغال، بالإضافة إلى أسواق هولندا وألمانيا وكوريا الجنوبية وفنزويلا والشرق الأوسط.
لفت ((البرى)) إلى ضرورة استغلال الاتفاقيات الاقتصادية بين مصر ودول شرق أفريقيا على رأسها ((الكوميسا)) وبدأنا بالفعل تحويل بعض المنتجات وتصديرها إلى كينيا وأغندا.
أشار إلى أن الشركة ضخت 300 ألف دولار لإنشاء مصنع جديد بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، ومن المرتقب بدء الإنتاج يونيو 2024، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من 60 ألف كرتونة إلى 80 ألف كرتونة شهرياً.
تأسست شركة ((بوليدو)) عام 2003، وتمتلك 6 برندات رئيسية أبرزها لصالح منتجات الشيكولا والعصائر والكاكو.
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