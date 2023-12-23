((بوليدو للصناعات الغذائية)) تستهدف مبيعات بقيمة 1.2 مليون دولار العام المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة ((بوليدو)) للصناعات الغذائية، زيادة مبيعاتها إلى 1.2 مليون دولار، خلال العام المقبل، مقابل مليون دولار العام الجارى.

قال أسامة سليم البرى، رئيس مجلس إدارة شركة ((بوليدو))، إنَّ الشركة واجهت صعوبات، خلال العام الجارى، أبرزها أزمة استيراد المواد الخام؛ حيث إن من 70% إلى 80% مستلزمات الإنتاج مستوردة.

موضوعات“بالم واحة سيوة” تعتزم تصدير 60 طن تمور للسوق الأمريكى خلال 2024 ((مستثمرى المشروعات الصغيرة)) يتلقى 260 طلبا لتصنيع منتجات مستوردة بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي

أشار إلى أن ((بوليدو)) تستهدف التواجد فى أسواق تصديرية جديدة بدول أفريقيا الغربية والشرقية مثل تنزانيا وكينيا ورواندا وأوغندا ونيجيريا وموريتانيا والسنغال، بالإضافة إلى أسواق هولندا وألمانيا وكوريا الجنوبية وفنزويلا والشرق الأوسط.

لفت ((البرى)) إلى ضرورة استغلال الاتفاقيات الاقتصادية بين مصر ودول شرق أفريقيا على رأسها ((الكوميسا)) وبدأنا بالفعل تحويل بعض المنتجات وتصديرها إلى كينيا وأغندا.

أشار إلى أن الشركة ضخت 300 ألف دولار لإنشاء مصنع جديد بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، ومن المرتقب بدء الإنتاج يونيو 2024، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من 60 ألف كرتونة إلى 80 ألف كرتونة شهرياً.

تأسست شركة ((بوليدو)) عام 2003، وتمتلك 6 برندات رئيسية أبرزها لصالح منتجات الشيكولا والعصائر والكاكو.