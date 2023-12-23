تاليس للحلول التكنولوجية تعتزم التوسع فى السعودية الربع الأول 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط مجموعة تاليس العالمية إحدى الشركات العاملة فى مجال تقديم الحلول التكنولوجية، للتوسع فى السعودية خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقال حاتم الظاهرى، المدير التنفيذى لشركة“تاليس” بمصر، إن السوق السعودى يعد أحد أهم الأسواق العالمية فى الوقت الحالى خاصة بعد إعلان رؤية 2030.

موضوعاتمبيعات الهواتف الذكية في أفريقيا تنمو 12% الربع الثالث 2023 محكمة روسية تُغرم“جوجل” 51 مليون دولار “بساطة للمدفوعات الإلكترونية” تستهدف 150 مليون جنيه استثمارات بـ2024

وأضاف الظاهرى لـ”البورصة”، أن شركة“تاليس” تعاقدت بالفعل مع 3 شركات سعودية لتقديم الحلول التكنولوجية لها، وجارى التعاقد مع 3 شركات جديدة.

وتتبنى السعودية خطة طموحة بحلول 2030، حيث تستهدف الاستراتيجية تدشين 200 شركة تكنولوجيا مالية خلال تلك الفترة.

وأوضح الظاهرى، أن“تاليس” تتعاون مع الكثير من المؤسسات المالية المصرية فى عدد من القطاعات وتسعى لاستكمال استراتيجيتها فى إتاحة الحلول التكنولوجية لكل مؤسسات التمويل ومنها البنوك ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومؤسسات التمويل الاستهلاكى، بالإضافة إلى شركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى.

وتتخصص المجموعة فى تقديم الحلول التكنولوجية لشركات التكنولوجيا المالية، ومقرها الرئيسى بفرنسا كما لها عدة فروع بمصر وتونس وكوت ديفوار ومدغشقر.

وقال إن الشركة لديها فى مصر 6 عملاء، أهمهم بنك أبو ظبى الإسلامى والأهلى تمكين، وأمان، لافتاً إلى اهتمام الشركة بالتوسع فى التعاقد مع البنوك المصرية.

وأضاف أن الشركة تتعاون مع كل البنوك الحكومية والخاصة فى تونس، وبنوك أفريقية أخرى، كما تتعاون مع شركة زيتونة للتمكين التابعة لبنك زيتونة الإسلامى.