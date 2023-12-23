Sunday, 24 December 2023 06:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تاليس للحلول التكنولوجية تعتزم التوسع فى السعودية الربع الأول 2024

12/23/2023 9:28:16 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تخطط مجموعة تاليس العالمية إحدى الشركات العاملة فى مجال تقديم الحلول التكنولوجية، للتوسع فى السعودية خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقال حاتم الظاهرى، المدير التنفيذى لشركة“تاليس” بمصر، إن السوق السعودى يعد أحد أهم الأسواق العالمية فى الوقت الحالى خاصة بعد إعلان رؤية 2030.

موضوعات متعلقة مبيعات الهواتف الذكية في أفريقيا تنمو 12% الربع الثالث 2023 محكمة روسية تُغرم“جوجل” 51 مليون دولار “بساطة للمدفوعات الإلكترونية” تستهدف 150 مليون جنيه استثمارات بـ2024

وأضاف الظاهرى لـ”البورصة”، أن شركة“تاليس” تعاقدت بالفعل مع 3 شركات سعودية لتقديم الحلول التكنولوجية لها، وجارى التعاقد مع 3 شركات جديدة.

وتتبنى السعودية خطة طموحة بحلول 2030، حيث تستهدف الاستراتيجية تدشين 200 شركة تكنولوجيا مالية خلال تلك الفترة.

وأوضح الظاهرى، أن“تاليس” تتعاون مع الكثير من المؤسسات المالية المصرية فى عدد من القطاعات وتسعى لاستكمال استراتيجيتها فى إتاحة الحلول التكنولوجية لكل مؤسسات التمويل ومنها البنوك ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومؤسسات التمويل الاستهلاكى، بالإضافة إلى شركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى.

وتتخصص المجموعة فى تقديم الحلول التكنولوجية لشركات التكنولوجيا المالية، ومقرها الرئيسى بفرنسا كما لها عدة فروع بمصر وتونس وكوت ديفوار ومدغشقر.

وقال إن الشركة لديها فى مصر 6 عملاء، أهمهم بنك أبو ظبى الإسلامى والأهلى تمكين، وأمان، لافتاً إلى اهتمام الشركة بالتوسع فى التعاقد مع البنوك المصرية.

وأضاف أن الشركة تتعاون مع كل البنوك الحكومية والخاصة فى تونس، وبنوك أفريقية أخرى، كما تتعاون مع شركة زيتونة للتمكين التابعة لبنك زيتونة الإسلامى.

MENAFN23122023000202011048ID1107652077

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث