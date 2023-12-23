تاليس للحلول التكنولوجية تعتزم التوسع فى السعودية الربع الأول 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تخطط مجموعة تاليس العالمية إحدى الشركات العاملة فى مجال تقديم الحلول التكنولوجية، للتوسع فى السعودية خلال الربع الأول من العام المقبل.
وقال حاتم الظاهرى، المدير التنفيذى لشركة“تاليس” بمصر، إن السوق السعودى يعد أحد أهم الأسواق العالمية فى الوقت الحالى خاصة بعد إعلان رؤية 2030.
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وأضاف الظاهرى لـ”البورصة”، أن شركة“تاليس” تعاقدت بالفعل مع 3 شركات سعودية لتقديم الحلول التكنولوجية لها، وجارى التعاقد مع 3 شركات جديدة.
وتتبنى السعودية خطة طموحة بحلول 2030، حيث تستهدف الاستراتيجية تدشين 200 شركة تكنولوجيا مالية خلال تلك الفترة.
وأوضح الظاهرى، أن“تاليس” تتعاون مع الكثير من المؤسسات المالية المصرية فى عدد من القطاعات وتسعى لاستكمال استراتيجيتها فى إتاحة الحلول التكنولوجية لكل مؤسسات التمويل ومنها البنوك ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومؤسسات التمويل الاستهلاكى، بالإضافة إلى شركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى.
وتتخصص المجموعة فى تقديم الحلول التكنولوجية لشركات التكنولوجيا المالية، ومقرها الرئيسى بفرنسا كما لها عدة فروع بمصر وتونس وكوت ديفوار ومدغشقر.
وقال إن الشركة لديها فى مصر 6 عملاء، أهمهم بنك أبو ظبى الإسلامى والأهلى تمكين، وأمان، لافتاً إلى اهتمام الشركة بالتوسع فى التعاقد مع البنوك المصرية.
وأضاف أن الشركة تتعاون مع كل البنوك الحكومية والخاصة فى تونس، وبنوك أفريقية أخرى، كما تتعاون مع شركة زيتونة للتمكين التابعة لبنك زيتونة الإسلامى.
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