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الرئيس الأمريكي يوقع مشروع قانون الدفاع بإنفاق 886 مليار دولار

12/23/2023 9:28:16 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع على مشروع قانون السياسة الدفاعية ليصبح بذلك قانونا.

وكان الكونجرس قد أقر مشروع قانون السياسة الدفاعية الأمريكي الأسبوع الماضي.

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ويتضمن التشريع مبلغا قياسيا قدره 886 مليار دولار للإنفاق العسكري السنوي، كما يجيز سياسات مثل مساعدة أوكرانيا والتعامل مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

المصدر:

MENAFN23122023000202011048ID1107652076

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