الرئيس الأمريكي يوقع مشروع قانون الدفاع بإنفاق 886 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع على مشروع قانون السياسة الدفاعية ليصبح بذلك قانونا.
وكان الكونجرس قد أقر مشروع قانون السياسة الدفاعية الأمريكي الأسبوع الماضي.
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ويتضمن التشريع مبلغا قياسيا قدره 886 مليار دولار للإنفاق العسكري السنوي، كما يجيز سياسات مثل مساعدة أوكرانيا والتعامل مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
المصدر:
MENAFN23122023000202011048ID1107652076
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