المركزي الصيني: مخاطر المؤسسات المصرفية تحت السيطرة الربع الثاني 2023

MENAFN - Al-Borsa News) حافظت المؤسسات المصرفية الصينية على عمليات جيدة مع السيطرة على المخاطر بشكل عام في الربع الثاني من 2023، وفقًا للبنك المركزي الصيني.

واستشهد تقرير الاستقرار المالي الصيني لعام 2023، الذي جمّعه بنك الشعب الصيني، بنتائج التصنيفات الفصلية لـ4364 مؤسسة مالية مصرفية في الصين، إذ قام بتقييم استقرارها ومخاطرها.

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وقال التقرير، إن التصنيف أظهر أن 3655 بنكًا تعمل بأمان، وأن أصولها تمثل 98.28% من إجمالي أصول جميع البنوك المشاركة.

كما ذكر أنه على الرغم من أن بعض المؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة الحجم في المناطق الريفية تواجه مخاطر، إلا أن البنوك الكبيرة حصلت على تصنيف أفضل، الأمر الذي يمكنه المساعدة على ضمان استقرار النظام المالي.

وأضاف أن البنك المركزي سيواصل تعزيز إصلاح البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم لحل مخاطرها، والوقاية من مخاطر البنوك التجارية الحضرية والجمعيات التعاونية للائتمان الريفي، ودفع إصلاح وإعادة تنظيم بنوك القرى والبلدات بشكل مطرد.