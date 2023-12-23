المركزي الصيني: مخاطر المؤسسات المصرفية تحت السيطرة الربع الثاني 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حافظت المؤسسات المصرفية الصينية على عمليات جيدة مع السيطرة على المخاطر بشكل عام في الربع الثاني من 2023، وفقًا للبنك المركزي الصيني.
واستشهد تقرير الاستقرار المالي الصيني لعام 2023، الذي جمّعه بنك الشعب الصيني، بنتائج التصنيفات الفصلية لـ4364 مؤسسة مالية مصرفية في الصين، إذ قام بتقييم استقرارها ومخاطرها.
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وقال التقرير، إن التصنيف أظهر أن 3655 بنكًا تعمل بأمان، وأن أصولها تمثل 98.28% من إجمالي أصول جميع البنوك المشاركة.
كما ذكر أنه على الرغم من أن بعض المؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة الحجم في المناطق الريفية تواجه مخاطر، إلا أن البنوك الكبيرة حصلت على تصنيف أفضل، الأمر الذي يمكنه المساعدة على ضمان استقرار النظام المالي.
وأضاف أن البنك المركزي سيواصل تعزيز إصلاح البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم لحل مخاطرها، والوقاية من مخاطر البنوك التجارية الحضرية والجمعيات التعاونية للائتمان الريفي، ودفع إصلاح وإعادة تنظيم بنوك القرى والبلدات بشكل مطرد.
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