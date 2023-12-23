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الصين تعتزم مواصلة تعزيز السياسة المالية الاستباقية خلال 2024

12/23/2023 9:28:16 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال لان فوه آن وزير المالية الصيني، إن بكين ستواصل تنفيذ سياستها المالية الاستباقية من خلال تعزيز هذه السياسة“بشكل مناسب” لتحسين فعاليتها خلال عام 2024.

وأوضح لان، خلال مؤتمر، أن الصين تخطط للحفاظ على مستوى مناسب من كثافة الإنفاق.

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وفي معرض إشارته إلى الأوضاع الخطيرة والمعقدة خلال عام 2023، ذكر أن الإدارات المالية على جميع المستويات تمكنت من درء مخاطر ديون الحكومات المحلية ونزع فتيلها، كما تمكنت من تعزيز التعافي الاقتصادي بشكل فعال من خلال تنفيذ سياسة مالية استباقية.

وأضاف“في العام المقبل، سنرتب حجم الاستثمار الحكومي بشكل منطقي”، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل أيضا على تحسين السياسات الضريبية وتعديلها لتكون أكثر استهدافا.

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