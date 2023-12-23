الصين تعتزم مواصلة تعزيز السياسة المالية الاستباقية خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال لان فوه آن وزير المالية الصيني، إن بكين ستواصل تنفيذ سياستها المالية الاستباقية من خلال تعزيز هذه السياسة“بشكل مناسب” لتحسين فعاليتها خلال عام 2024.
وأوضح لان، خلال مؤتمر، أن الصين تخطط للحفاظ على مستوى مناسب من كثافة الإنفاق.
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وفي معرض إشارته إلى الأوضاع الخطيرة والمعقدة خلال عام 2023، ذكر أن الإدارات المالية على جميع المستويات تمكنت من درء مخاطر ديون الحكومات المحلية ونزع فتيلها، كما تمكنت من تعزيز التعافي الاقتصادي بشكل فعال من خلال تنفيذ سياسة مالية استباقية.
وأضاف“في العام المقبل، سنرتب حجم الاستثمار الحكومي بشكل منطقي”، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل أيضا على تحسين السياسات الضريبية وتعديلها لتكون أكثر استهدافا.
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