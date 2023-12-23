الصين تبني مطارا ومحطة الغاز في نيكاراجوا بـ430 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت نيكاراجوا على قرض بقيمة 430 مليون دولار مع الصين لتمويل بناء شركة صينية لمطار دولي ومحطة للغاز المسال، في خطوة تندرج في إطار“استراتيجية التخلص من الدولار”، كما أعلن مسؤولون.

واستأنفت الصين ونيكاراجوا علاقاتهما الدبلوماسية في 2021 بعد انقلاب ماناجوا على علاقاتها مع تايوان.

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ووصف لوريانو أروتيجا موريو مستشار رئيس نيكاراجوا للاستثمارات والتجارة والتعاون الدولي ونجله، العلاقة مع الصين بـ”الشراكة الاستراتيجية”.

سيتم استخدام القرض الصيني لتمويل مشروع المطار الدولي في بونتا أويتي، ومشروع بناء محطة للغاز في تريس إيسفيراس، وهما موقعان قريبان من العاصمة.

وأعلن وزير المالية والائتمان العام في نيكاراجوا إيفان أكوستا أن“الأمر يتعلق بالحصول على موارد كبيرة للبلاد، أكثر من 430 مليون دولار”، معتبراً أن هذه الأموال التي ستدفع باليوان“مكسب مهم للبلاد في إطار استراتيجية التخلص من الدولار”.

وستعمل الشركة الصينية العامة“تشاينا سي ايه ام سي انجينيرينج” على إعادة إعمار وتوسيع وتحسين مهبط بونتا أويتي الواقع على بعد 60 كيلومترًا شمال ماناجوا، بالإضافة إلى محطة الغاز.

وسيسمح المطار الجديد بتحسين الرحلات الجوية بين نيكاراجوا وآسيا وأوروبا والمناطق الأخرى، كما قال اكسوتا للقناة الرابعة.

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