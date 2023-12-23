عين على البورصة.. كن أول من يعرف

MENAFN - Al-Borsa News) “عين على البورصة”، أول برنامج متخصص يُحلل أداء البورصة المصرية بعمق، ويقدم توقعات دقيقة لمؤشرات الأسواق المالية في مصر.

يستعرض البرنامج تحليلات حول حركة المؤشر الرئيسي EGX30، وأداء الأسهم الرائدة، كما يقدم توقعات استراتيجية لأداء قطاعات استثمارية بارزة مثل البنوك والعقارات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تحليل شامل لنشاط المستثمرين الأجانب والمؤسسات في البورصة المصرية.

موضوعاتوزير الري يؤكد أهمية الدراسة المتكاملة لترعة السويس لتوفير احتياجات المياه الصين تحدد مجموعة مشروعات للاستثمار العام بإنفاق 140 مليار دولار الرئيس الأمريكي يوقع مشروع قانون الدفاع بإنفاق 886 مليار دولار

يستضيف البرنامج نخبة من خبراء الاستثمار والتحليل المالي، الذين يقدمون نصائح استثمارية للمشاهدين ويجيبون على استفساراتهم حول فرص الربح في سوق الأوراق المالية.

المصدر: youtube بقلم: Alborsanews