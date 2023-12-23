عين على البورصة.. كن أول من يعرف

(MENAFN
- Al-Borsa News)
“عين على البورصة”، أول برنامج متخصص يُحلل أداء البورصة المصرية بعمق، ويقدم توقعات دقيقة لمؤشرات الأسواق المالية في مصر.
يستعرض البرنامج تحليلات حول حركة المؤشر الرئيسي EGX30، وأداء الأسهم الرائدة، كما يقدم توقعات استراتيجية لأداء قطاعات استثمارية بارزة مثل البنوك والعقارات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تحليل شامل لنشاط المستثمرين الأجانب والمؤسسات في البورصة المصرية.
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يستضيف البرنامج نخبة من خبراء الاستثمار والتحليل المالي، الذين يقدمون نصائح استثمارية للمشاهدين ويجيبون على استفساراتهم حول فرص الربح في سوق الأوراق المالية.
المصدر:
youtube بقلم:
Alborsanews
MENAFN23122023000202011048ID1107652072
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