شل تُخفض الوظائف في وحدة الحلول منخفضة الكربون

MENAFN - Al-Borsa News) بدأت شركة شل، في خفض عدد الوظائف بشكل يتجاوز التخفيضات المعلنة سابقًا في وحدة الحلول منخفضة الكربون، حيث يسعى الرئيس التنفيذي وائل صوان إلى خفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية مع المنافسين الأمريكيين.

ووفقًا لما ذكرته“بلومبرج” عن مصادر، يتم تسريح العمال، مع عرض خيارات للمتضررين، بما في ذلك التعويضات أو التقدم لشغل وظائف أخرى داخل شركة النفط والغاز البريطانية.

موضوعاترئيس“مورجان ستانلي” يتوقع موجة صعود بالأسواق حال خفض الفائدة البيت الأبيض يدعو للتدقيق في صفقة بيع“US Steel” لأهميتها الأمنية كوريا الجنوبية تصدر أعشاب مجففة بـ770 مليون دولار خلال 2023

وقالت“شل” في رسالة بالبريد الإلكتروني الخميس:“سيتطلب تحقيق هذه التخفيضات تصنيفًا عاليًا للمحفظة وكفاءات جديدة وتنظيمًا أصغر حجمًا بشكل عام، وعلى الرغم من عدم وجود أهداف رسمية، فإننا سنتطلع باستمرار إلى تحديد الحجم الصحيح للأنشطة بما يقدم أكبر قيمة”.

ويعمل لدى“شل” حوالي 93 ألف شخص على مستوى العالم على أساس دوام كامل وجزئي بحلول نهاية عام 2022، أي أكثر من ضعف عدد موظفي“شيفرون”، على الرغم من أن الشركة الأمريكية تتمتع بقيمة سوقية أعلى بنسبة 34%.

ووضعت الشركة البريطانية في يونيو خطة لخفض“التكاليف الهيكلية” بما يصل إلى 3 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2025، كما أعلنت في أكتوبر، أنه سيتم تخفيض 200 وظيفة في وحدة الحلول منخفضة الكربون خلال عام 2024، أي حوالي 15% من الإجمالي.

المصدر: