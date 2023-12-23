أوبن إيه آي تسعى لتمويل يرفع قيمتها إلى 100 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تجري“أوبن إيه آي” محادثات خلال جولة تمويلية جديدة سترفع قيمتها إلى 100 مليار دولار أو أكثر، وهي صفقة من شأنها أن تعزز مكانتها كواحدة من الشركات الناشئة الأكثر قيمة في العالم، بحسب تقرير.
ووفقًا لما نقلته“بلومبرج” عن مصادر، فإن شروط وتقييم وتوقيت جولة التمويل لم يتم الانتهاء منها بعد، ومن الممكن أن تتغير.
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وإذا تمت جولة التمويل وفق ما هو مخطط، فإنها ستجعل من مطورة“شات جي بي تي” ثاني أكبر شركة ناشئة قيمة في الولايات المتحدة، بعد“سبيس إكس”، المملوكة للملياردير“إيلون ماسك”.
وأوضحت المصادر، أن“أوبن إيه آي” ناقشت جمع ما بين 8 مليارات و10 مليارات دولار لمشروع رقائق جديد مع“جي 42′′، وهي شركة قابضة لتطوير الذكاء الاصطناعي مقرها في أبو ظبي، وتأسست عام 2018.
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