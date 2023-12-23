أوبن إيه آي تسعى لتمويل يرفع قيمتها إلى 100 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) تجري“أوبن إيه آي” محادثات خلال جولة تمويلية جديدة سترفع قيمتها إلى 100 مليار دولار أو أكثر، وهي صفقة من شأنها أن تعزز مكانتها كواحدة من الشركات الناشئة الأكثر قيمة في العالم، بحسب تقرير.

ووفقًا لما نقلته“بلومبرج” عن مصادر، فإن شروط وتقييم وتوقيت جولة التمويل لم يتم الانتهاء منها بعد، ومن الممكن أن تتغير.

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وإذا تمت جولة التمويل وفق ما هو مخطط، فإنها ستجعل من مطورة“شات جي بي تي” ثاني أكبر شركة ناشئة قيمة في الولايات المتحدة، بعد“سبيس إكس”، المملوكة للملياردير“إيلون ماسك”.

وأوضحت المصادر، أن“أوبن إيه آي” ناقشت جمع ما بين 8 مليارات و10 مليارات دولار لمشروع رقائق جديد مع“جي 42′′، وهي شركة قابضة لتطوير الذكاء الاصطناعي مقرها في أبو ظبي، وتأسست عام 2018.