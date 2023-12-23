الصين تحدد مجموعة مشروعات للاستثمار العام بإنفاق 140 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) قالت أعلى هيئة للتخطيط في الصين، اليوم السبت، إنها حددت مجموعة ثانية من مشروعات الاستثمار العام التي تتضمن برامج للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الكوارث في إطار خطة لإصدار السندات والاستثمارات أعلنتها في أكتوبر تشرين الأول لتعزيز الاقتصاد.

وخصصت الصين بموجب أحدث شريحة ما تجاوزت قيمته حتى الآن 800 مليار يوان من سنداتها الحكومية الإضافية البالغة تريليون يوان (140 مليار دولار) في الربع الرابع في الوقت الذي تركز فيه على اتخاذ إجراءات مالية لدعم اقتصادها المتعثر.

موضوعاترئيس“مورجان ستانلي” يتوقع موجة صعود بالأسواق حال خفض الفائدة البيت الأبيض يدعو للتدقيق في صفقة بيع“US Steel” لأهميتها الأمنية كوريا الجنوبية تصدر أعشاب مجففة بـ770 مليون دولار خلال 2023

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في بيان، إنها حددت 9600 مشروع باستثمارات مخطط لأن تزيد قيمتها على 560 مليار يوان.

يكافح الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من أجل استعادة مكانته بعد جائحة كورونا إذ يواجه صناع السياسات عقبات بسبب تراجع طلب المستهلكين والصادرات والاستثمار الأجنبي وتفاقم أزمة العقارات.

وقالت وكالة أنباء“شينخوا”، إن الإصدار الإضافي للسندات بقيمة تريليون يوان سيزيد نسبة عجز الميزانية لعام 2023 إلى نحو 3.8% من 3%.

لكن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح قالت“بناء المشروعات سيحسن نظام السيطرة على الفيضانات وآلية الاستجابة للطوارئ وقدرات الإغاثة من الكوارث في الصين، كما سيوفر حماية أفضل لحياة الناس وممتلكاتهم، لذلك فهو مهم جدا”.

وأضافت أنها ستنسق مع الهيئات الحكومية الأخرى للتأكد من سرعة تخصيص الأموال للاستثمار والحفاظ على معايير عالية من الجودة في تنفيذ المشروعات.