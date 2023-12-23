رئيس ((شنايدر إلكتريك)) يستعرض حلول تعزيز الاستدامة لبناء مستقبل أكثر خضرة

مع ارتفاع تكلفة الطاقة حول العالم وتغير المناخ والحاجة إلى خفض الانبعاثات الكربونية للحفاظ على درجة حرارة الأرض، أصبح التوجه نحو تحقيق الاستدامة ضرورة ملحة، وبات العالم فى أمس الحاجة إلى حلول تساعد على تحفيز عملية التخلص من الكربون وتسريع وتيرة تحول الطاقة أكثر من أى وقت مضى، وهو ما يحتاج إلى خلق المزيد من الوعى والاهتمام بحلول إزالة الكربون، وهو ما تعمل عليه ((شنايدر إلكتريك)) الشركة الرائدة فى مجال التحول الرقمى لإدارة الطاقة والتحكم الآلي، وتضعه على رأس أولوياتها والتزاماتها تجاه الكوكب الذى نعيشه فيه.

ويقول سيباستيان رييز، رئيس ((شنايدر إلكتريك)) لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، فى حواره إلى“البورصة”، إن تحقيق الاستدامة هى جوهر هدفنا وثقافتنا وعملياتنا حيث نعمل بشكل مستمر على تسريع وتيرة إسهاماتنا من أجل الوصول لعالم مستدام وشامل، لذلك نعمل على تقديم وتطوير حلول مبتكرة لتحقيق خفض فورى ودائم لانبعاثات الكربون، والحصول على الطاقة، بما يتوافق مع تعهدنا المتعلق بذلك.

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تأتى الاستدامة فى صميم أهدافنا، ثقافتنا، وأعمالنا، ونفخر بكوننا واحدة من أكثر الشركات استدامة حول العالم، حيث نعمل على تسريع مساهمتنا للوصول لعالم مستدام لعملائنا وموظفينا وشركائنا ومجتمعاتنا حول العالم.

ولتحقيق ذلك، قامت شنايدر إلكتريك عام 2021 بإطلاق برنامج شنايدر لتأثير الاستدامة والذى يتضمن ستة التزامات طويلة الأجل لتحقيق الاستدامة وهى (المناخ، الموارد، تعزيز الثقة، المساواة، دعم الأجيال، الشراكة المحلية) تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).

فيما يتعلق بالتزام المناخ، فنعمل من أجل بناء عالم ذى مناخ إيجابى من خلال الاستثمار فى حلول مبتكرة لخفض الانبعاثات الكربونية. فنحن نعمل على مساعدة عملائنا على مستوى العالم فى خفض الانبعاثات الكربونية وتجنبها بما يقرب من 800 مليون طن، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن العمليات التشغيلية لأكثر من ألف مورد حول العالم بنسبة 50% والوصول إلى عمليات محايدة كربونيا بحلول عام 2025، والتوسع فى حلول المبانى الذكية ومثال على استخدام التكنولوجيا فى مقر الشركة فى القاهرة الجديدة مما ساهم فى خفض فواتير الطاقة والانبعاثات الكربونية الصادرة بنسبة 50%، أما التزام الموارد فيرتكز بشكل أساسى على تحقيق أقصى استفادة من الموارد واستتخدام التكنولوجيا للحفاظ على المناخ.

التزام الثقة يتعلق بتطبيق معايير اجتماعية وأخلاقية ومبادئ حوكمة وتحقيق التنوع، ومثال على ذلك البرنامج الذى وضعناه لتوظيف 50% من المناطق الجديدة من النساء و30% من المديرين التنفيذين الجدد من النساء.

أما التزام المساواة، فيقوم على توفير فرص متساوية للجميع وإمكانية حصول الجميع على الطاقة كحق أساسى من حقوق الإنسان، وتحقيق المساواة فى بيئة العمل أيضًا.

وفيما يتعلق بالتزام دعم الأجيال، فنحن نستهدف رفع وعى الأجيال القادمة وتعزيز التعلم وتحسين كفاءتهم لأننا نبنى اليوم العالم الذى يعيشون فيه للعقود القادمة.

وأخيرًا، التزام الشراكة المحلية والذى نقوم من خلاله بتمكين المجتمعات المحلية من خلال عدد من المبادرات المحلية وتمكين الأفراد والشركاء من تحويل الاستدامة إلى حقيقة ملموسة للجميع، ومثال على ذلك، بالأقصر وقنا، وتعمل تلك المشروعات الإنتاجية كنموذج للزراعة المستدامة وتحسين سبل العيش على المستوى البيئى والمجتمعى والاقتصادى فى مصر، مما يجعلها نموذجًا للزراعة المستقبلية فى ظل ظروف التغير المناخي، وتتميز هذه المشروعات بأنها صديقة للبيئة، بالإضافة إلى كونها قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى بتعزيز إنتاج الخضروات والأسماك والدواجن محليًا. وقد ساهم هذا المشروع فى خلق 200 فرصة عمل ودعم 1000 أسرة فى تلك المناطق.

كما قامت الشركة مؤخرًا بتوقيع مذكرة تفاهم لإطلاق مشروعات تنمية مستدامة بقرية شبرا قبالة، وقرية ميت القصرى بمحافظة المنوفية بالتعاون مع مؤسسة كريدى أجريكول مصر، لإقامة صوب زراعية، وأحواض أسماك، وحضانات للدواجن، ومضخات للري، ووحدة تدوير المخلفات الزراعية تعمل جميعها بالطاقة الشمسية.

شركة ((شنايدر إلكتريك)) ملتزمة بتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وذلك من خلال مراقبة تأثيرها على الأشخاص والكوكب والأرباح باستخدام برنامج“تأثير الاستدامة من شنايدر” (SSI) لقياس أدائها، والتزامها بخارطة طريق تركز على ثلاثة محاور رئيسية تأتى البيئة على رأسها من خلال تحقيق الحياد الكربونى بحلول عام 2050، ومساعدة عملائها على خفض استهلاكهم للطاقة، وتطوير منتجات وحلول أكثر كفاءة فى استخدام الطاقة، كذلك توفير الحصول على طاقة نظيفة وموثوقة للمجتمع، وتدريب الشباب على إدارة الطاقة وأخيرا تطبيق أعلى معايير الحوكمة فى جميع عمليات الشركات.

وسجلت النتائج المجمعة“لبرنامج تأثير الاستدامة من شنايدر” (SSI) للربع الثانى من العام الحالى نسبة 5.28 من أصل 10، فى قفزة كبيرة للشركة نحو تحقيق هدفها المنشود للعام بأكمله وهو 6 من 10، وتتوقع ((شنايدر إلكتريك)) مواصلة تحقيق تقدم كبير فى مجال الاستدامة فى المستقبل، حيث تلتزم الشركة بالعمل مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق أهدافها الطموحة.

نفخر بالمشاركة فى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) كداعم للمناخ، حيث قمنا بتنظيم عدد من الجلسات النقاشية وشاركنا فى عدد أخر من اللقاءات والجلسات، لاستعراض آخر أخبار وابتكارات الشركة وأحدث الرؤى ووجهات النظر حول استراتيجيات التخلص من الانبعاثات الكربونية للشركات ومؤسسات الأعمال، وتمكين الشباب وغيرها من الموضوعات الملحة المتعلقة بمجال الاستدامة.

وتمثل مشاركتنا فى مؤتمر المناخ (COP28)، استكمالا لجهود الشركة فى رفع الوعى المجتمعى بقضية تغير المناخ، وفرصة متميزة لعرض رؤى ((شنايدر إلكتريك)) حول طرق تحفيز عملية التخلص من الانبعاثات الكربونية فى مناطق جغرافية مختلفة حول العالم، بالإضافة إلى الإعلان عن شراكات استراتيجية ومبادرات جديدة لتكثيف الجهود المبذولة فى تحقيق أهدافنا المشتركة، كجزء من التزاماتنا الست طويلة الأجل لتحقيق الاستدامة.

من خلال مشاركتنا فى مؤتمر المناخ (COP28)، قمنا بالدعوة إلى المزيد من العمل المشترك لتسريع عملية تخلص الاقتصاد العالمى من الكربون وضمان انتقال عادل وشامل إلى صفر انبعاثات كربونية نظرًا لأن الطاقة تمثل أكثر من 70% من انبعاثات الكربون، لذا قامت ((شنايدر إلكتريك)) بتسليط الضوء على الإمكانات غير المستغلة للكهرباء والتحكم الآلى والتقنيات الرقمية.

بالإضافة إلى ذلك، قمنا باستعراض الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لنشر الحلول فى الصناعات والمبانى والمنازل ومراكز البيانات والبنية التحتية والنقل.

وكان الهدف الأساسى من مشاركة ((شنايدر إلكتريك)) فى المؤتمر التعاون مع المنظمات والأطراف المعنية الأخرى لتحقيق التغيير المستدام والمساهمة فى بناء مستقبل أخضر، وسد الفجوة نحو التقدم والاستدامة للجميع، فى إطار التزامها بتحقيق الحياد الكربونى بحلول عام 2050، وذلك امتدادا للنجاح الكبير الذى حققناه خلال مشاركتنا فى COP27 بشرم الشيخ.

شهد مؤتمر COP27 بمدينة شرم الشيخ العام الماضى نشاطا مكثفا للشركة من خلال مركز الاستدامة الخاص بها لاستعراض كافة حلول وخدمات ((شنايدر إلكتريك)) بشكل تفصيلي، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم مع كبرى شركات التطوير العقارى فى السوق المصري، بهدف إتاحة حلول إدارة المبانى والمدن الذكية لأهم المشروعات العقارية التى تطورها هذه الشركات فى سواء كانت سكنية أو إدارية أو تجارية أو صناعية.

كما تم الإعلان عن بدء التشغيل التجريبى للمرحلة الاولى لمركز التحكم الآلى لجنوب سيناء فى مدينة شرم الشيخ بعد تزويده بحلول وتطبيقات ((شنايدر إلكتريك)) والتى تساهم بشكل كبير فى خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين العمليات التشغيلية ومسابقة“التحدى الأخضر للاستدامة” بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء والتى تضمنت برنامج تدريبى لإمداد الطلاب بمهارات ريادة الأعمال المجتمعية والتقنيات والخبرات الأساسية، وتحويل أفكارهم وابتكاراتهم لمشروعات ناشئة ومستدامة لخدمة مجتمعاتهم المحلية، بهدف تمكين الطلاب والشباب من مواجهة تحديات المناخ عن طريق تقديم حلول مبتكرة.