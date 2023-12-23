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فيتش: أكبر بنوك أوروبا في وضع قوي لمواجهة التوقعات بـ2024

12/23/2023 9:28:14 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني، أن أداء معظم البنوك الكبرى العشرين المدرجة في أحدث تقرير ربع سنوي لتتبع الائتمان، كان قويًا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، حيث أدى النمو في صافي دخل الفوائد إلى تحقيق أرباح تشغيلية قوية.

وذكرت“فيتش” في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، أن أداء جودة الأصول الأفضل من المتوقع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، يترك البنوك في وضع جيد مع بداية عام 2024، على الرغم من انخفاض أحجام الإقراض.

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وقالت الوكالة:“جاء أداء البنوك الفرنسية ضعيفًا بسبب إعادة تسعير الالتزامات بشكل أسرع من الأصول، لكننا نتوقع أن يتحسن خلال العام القادم مع إعادة تسعير قروضها تدريجيًا، وكذلك أداء بنكي يو بي إس ودويتشه بنك، حيث تراجعت ربحيتهما بسبب تكاليف التكامل وإعادة الهيكلة، على التوالي”.

وبحسب التقرير، تتوقع الوكالة تراجعًا معتدلًا في جودة الأصول في عام 2024، ما لم ترتفع معدلات البطالة بشكل حاد، كما تتزايد القروض المتعثرة مع ارتفاع حالات الإعسار وضعف قدرة الأسر على السداد.

المصدر:

MENAFN23122023000202011048ID1107652066

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