فيتش: أكبر بنوك أوروبا في وضع قوي لمواجهة التوقعات بـ2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني، أن أداء معظم البنوك الكبرى العشرين المدرجة في أحدث تقرير ربع سنوي لتتبع الائتمان، كان قويًا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، حيث أدى النمو في صافي دخل الفوائد إلى تحقيق أرباح تشغيلية قوية.
وذكرت“فيتش” في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، أن أداء جودة الأصول الأفضل من المتوقع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، يترك البنوك في وضع جيد مع بداية عام 2024، على الرغم من انخفاض أحجام الإقراض.
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وقالت الوكالة:“جاء أداء البنوك الفرنسية ضعيفًا بسبب إعادة تسعير الالتزامات بشكل أسرع من الأصول، لكننا نتوقع أن يتحسن خلال العام القادم مع إعادة تسعير قروضها تدريجيًا، وكذلك أداء بنكي يو بي إس ودويتشه بنك، حيث تراجعت ربحيتهما بسبب تكاليف التكامل وإعادة الهيكلة، على التوالي”.
وبحسب التقرير، تتوقع الوكالة تراجعًا معتدلًا في جودة الأصول في عام 2024، ما لم ترتفع معدلات البطالة بشكل حاد، كما تتزايد القروض المتعثرة مع ارتفاع حالات الإعسار وضعف قدرة الأسر على السداد.
المصدر:
MENAFN23122023000202011048ID1107652066
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