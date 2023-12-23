كم تبلغ خسائر البيع على المكشوف في السوق الأمريكي بـ2023؟

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة“إس ثري بارتنرز” لأبحاث السوق، إن عمليات بيع الأسهم على المكشوف في السوق الأمريكي حققت خسائر خلال العام الجاري 2023، بلغت ما يقرب من 178 مليار دولار.

وتعد أسهم الشركات الخمس الأولى التي خسر فيها هؤلاء المستثمرون أموالهم، جزءًا من شركات التكنولوجيا السبع الكبار، مع كون“ألفابت” الشركة الوحيدة التي تأخر ترتيبها بينهم في القائمة، حسبما ذكر موقع“ياهو فاينانس”.

موضوعاترئيس“مورجان ستانلي” يتوقع موجة صعود بالأسواق حال خفض الفائدة البيت الأبيض يدعو للتدقيق في صفقة بيع“US Steel” لأهميتها الأمنية كوريا الجنوبية تصدر أعشاب مجففة بـ770 مليون دولار خلال 2023

ويظهر ذلك الارتفاع غير المتوقع في سوق الأسهم خلال عام 2023، مع طفرة الذكاء الاصطناعي التي تسببت في زيادة قيمة أسهم شركات مثل،“إنفيديا” و”تسلا” و”ميتا” بأكثر من 100% هذا العام.

وعزز من الخسائر، الموجة الصعودية في أسعار الأصول الخطرة، مع توقعات انتهاء الاحتياطي الفيدرالي من دورة التشديد النقدي، بل وترجيح الأسواق المالية لبدء تيسير السياسة في وقت أقرب مما كان متوقعًا في السابق.