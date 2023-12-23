كم تبلغ خسائر البيع على المكشوف في السوق الأمريكي بـ2023؟

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت شركة“إس ثري بارتنرز” لأبحاث السوق، إن عمليات بيع الأسهم على المكشوف في السوق الأمريكي حققت خسائر خلال العام الجاري 2023، بلغت ما يقرب من 178 مليار دولار.
وتعد أسهم الشركات الخمس الأولى التي خسر فيها هؤلاء المستثمرون أموالهم، جزءًا من شركات التكنولوجيا السبع الكبار، مع كون“ألفابت” الشركة الوحيدة التي تأخر ترتيبها بينهم في القائمة، حسبما ذكر موقع“ياهو فاينانس”.
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ويظهر ذلك الارتفاع غير المتوقع في سوق الأسهم خلال عام 2023، مع طفرة الذكاء الاصطناعي التي تسببت في زيادة قيمة أسهم شركات مثل،“إنفيديا” و”تسلا” و”ميتا” بأكثر من 100% هذا العام.
وعزز من الخسائر، الموجة الصعودية في أسعار الأصول الخطرة، مع توقعات انتهاء الاحتياطي الفيدرالي من دورة التشديد النقدي، بل وترجيح الأسواق المالية لبدء تيسير السياسة في وقت أقرب مما كان متوقعًا في السابق.
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