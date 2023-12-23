Sunday, 24 December 2023 06:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كم تبلغ خسائر البيع على المكشوف في السوق الأمريكي بـ2023؟

12/23/2023 9:28:14 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت شركة“إس ثري بارتنرز” لأبحاث السوق، إن عمليات بيع الأسهم على المكشوف في السوق الأمريكي حققت خسائر خلال العام الجاري 2023، بلغت ما يقرب من 178 مليار دولار.

وتعد أسهم الشركات الخمس الأولى التي خسر فيها هؤلاء المستثمرون أموالهم، جزءًا من شركات التكنولوجيا السبع الكبار، مع كون“ألفابت” الشركة الوحيدة التي تأخر ترتيبها بينهم في القائمة، حسبما ذكر موقع“ياهو فاينانس”.

موضوعات متعلقة رئيس“مورجان ستانلي” يتوقع موجة صعود بالأسواق حال خفض الفائدة البيت الأبيض يدعو للتدقيق في صفقة بيع“US Steel” لأهميتها الأمنية كوريا الجنوبية تصدر أعشاب مجففة بـ770 مليون دولار خلال 2023

ويظهر ذلك الارتفاع غير المتوقع في سوق الأسهم خلال عام 2023، مع طفرة الذكاء الاصطناعي التي تسببت في زيادة قيمة أسهم شركات مثل،“إنفيديا” و”تسلا” و”ميتا” بأكثر من 100% هذا العام.

وعزز من الخسائر، الموجة الصعودية في أسعار الأصول الخطرة، مع توقعات انتهاء الاحتياطي الفيدرالي من دورة التشديد النقدي، بل وترجيح الأسواق المالية لبدء تيسير السياسة في وقت أقرب مما كان متوقعًا في السابق.

MENAFN23122023000202011048ID1107652065

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث