إد يارديني يتوقع ارتفاع S&P 500 إلى 6000 نقطة بالعامين المقبلين

MENAFN - Al-Borsa News) توقع رئيس شركة“يارديني ريسيرش” أن يرتفع مؤشر“S&P 500” إلى 6000 نقطة بحلول نهاية عام 2025، مما يعني قفزة بنسبة 26% من المستوى الحالي للمؤشر القياسي، بدعم انتعاش سوق الإسكان، وطفرة الإنفاق، والذكاء الاصطناعي.

وقال المستثمر الأمريكي إد يارديني، خلال مقابلة مع تلفزيون“بلومبرج” الجمعة، إن هذه المكاسب ستكون بفضل قوة الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي من شأنه أن يدفع سوق الأسهم للارتفاع خلال العامين المقبلين.

موضوعاترئيس“مورجان ستانلي” يتوقع موجة صعود بالأسواق حال خفض الفائدة البيت الأبيض يدعو للتدقيق في صفقة بيع“US Steel” لأهميتها الأمنية كوريا الجنوبية تصدر أعشاب مجففة بـ770 مليون دولار خلال 2023

وأوضح يارديني، أن الاقتصاد الأمريكي سيشهد طفرة قادمة في الإنتاجية مع قيام المزيد من الشركات بتطبيق الذكاء الاصطناعي، حيث يتوقع ارتفاع معدل الإنتاجية من نحو 1.8% على مدى السنوات الخمس الماضية إلى ما بين 3.5% و4.5% بحلول نهاية العقد.

واختتم المحلل الاقتصادي أنه يتوقع زيادة المستهلكين لمشترياتهم العام المقبل، بعد أن شهد تجار التجزئة تراكم المخزون هذا العام، مع ترجيح دخول بعض المجالات، مثل قطاع العقارات التجارية، في حالة من الركود، مضيفًا أنه بعد ذلك، سيكون الاقتصاد في تحسن بشكل عام.

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