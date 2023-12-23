إد يارديني يتوقع ارتفاع S&P 500 إلى 6000 نقطة بالعامين المقبلين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع رئيس شركة“يارديني ريسيرش” أن يرتفع مؤشر“S&P 500” إلى 6000 نقطة بحلول نهاية عام 2025، مما يعني قفزة بنسبة 26% من المستوى الحالي للمؤشر القياسي، بدعم انتعاش سوق الإسكان، وطفرة الإنفاق، والذكاء الاصطناعي.
وقال المستثمر الأمريكي إد يارديني، خلال مقابلة مع تلفزيون“بلومبرج” الجمعة، إن هذه المكاسب ستكون بفضل قوة الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي من شأنه أن يدفع سوق الأسهم للارتفاع خلال العامين المقبلين.
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وأوضح يارديني، أن الاقتصاد الأمريكي سيشهد طفرة قادمة في الإنتاجية مع قيام المزيد من الشركات بتطبيق الذكاء الاصطناعي، حيث يتوقع ارتفاع معدل الإنتاجية من نحو 1.8% على مدى السنوات الخمس الماضية إلى ما بين 3.5% و4.5% بحلول نهاية العقد.
واختتم المحلل الاقتصادي أنه يتوقع زيادة المستهلكين لمشترياتهم العام المقبل، بعد أن شهد تجار التجزئة تراكم المخزون هذا العام، مع ترجيح دخول بعض المجالات، مثل قطاع العقارات التجارية، في حالة من الركود، مضيفًا أنه بعد ذلك، سيكون الاقتصاد في تحسن بشكل عام.
المصدر:
MENAFN23122023000202011048ID1107652064
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